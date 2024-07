Wielu chłopaków, którzy nie wiedzą, jak zerwać z dziewczyną, po prostu przestają się do niej odzywać. I określenie ich w tej sytuacji „chłopakami” jest bardzo trafne, ponieważ mężczyzna chcąc rozstać się z partnerką robi to z klasą. Sprawę stawia jasno i stara się nie zranić partnerki.

Rozstanie to przeżycie zarówno dla osoby rzuconej, jak i rzucającej – każda ze stron wiele traci. Koniec związku budzi rozczarowanie, smutek, rozgoryczenie, a nawet złość. Osoba, która chce zerwać kontakt, powinna doprowadzić do sytuacji, aby moment rozstania był jak najbardziej „komfortowy” (jeżeli w ogóle można użyć w tym przypadku tego słowa):

zadbać o spotkanie na żywo ,

wyjaśnić konkretnie powody rozstania (np. „czuje się wypalony", „poznałem kogoś", „nie odnajduję się w naszym związku"),

(np. „czuje się wypalony”, „poznałem kogoś”, „nie odnajduję się w naszym związku”), nie wywoływać poczucia winy u siebie ani u osoby porzucanej,

u siebie ani u osoby porzucanej, szczerze odpowiadać na pytania typu: dlaczego? może jeszcze spróbujemy? już mnie nie kochasz?

Jeżeli jest duże prawdopodobieństwo, że osoba porzucona może emocjonalnie zareagować na wieść o rozstaniu, lepiej zorganizować spotkanie w miejscu publicznym. Zmniejszy to ryzyko wybuchu złości i ewentualnej kłótni.

Jak zerwać z dziewczyną: czego nie wolno robić

Jest wiele błędów popełnianych przez chłopaków, którzy zrywają z dziewczynami w sposób, który tylko pogarsza sytuację pomiędzy nimi. Jakie są to błędy:

zerwanie przez sms, portal społecznościowy czy e-mail,

, portal społecznościowy czy e-mail, brak jasnego postawienia sprawy wobec partnerki, a równocześnie powiadamianie wspólnych znajomych o zamiarze zakończenia związku,

niewyjaśnienie sprawy, tylko „pozorne" zrzucanie winy na siebie („nie jestem ciebie wart", „znajdziesz sobie lepszego"),

(„nie jestem ciebie wart”, „znajdziesz sobie lepszego”), dawanie nadziei typu „dajmy sobie miesiąc przerwy, a później się zobaczy”,

typu „dajmy sobie miesiąc przerwy, a później się zobaczy”, słynne powiedzenie „pozostańmy przyjaciółmi” nigdy się nie sprawdza. Relacja pełna intymności, namiętności i zaangażowania nigdy nie stanie się czystą więzią przyjacielską. Rozstanie musi być fizyczne oraz psychiczne.

Rozstanie to bolesne przeżycie, ale prawie każdy człowiek go doświadczył. Ważne, by nie ranić się wzajemnie bardziej, niż to konieczne.