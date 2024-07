Należy rozstać się z partnerem nie tylko z poszanowaniem własnej godności, ale i z szacunkiem dla osoby „rzucanej”. Zerwanie przez sms czy e-mail nie jest dobrym rozwiązaniem.

Każdy związek skazany jest na próby. Jednak niektóre sytuacje mogą być zbyt trudne i oznaczać koniec związku. Jak w takiej sytuacji postąpić:

1. Spotkać się w cztery oczy

Zerwanie przez sms, portal społecznościowy czy e-mail świadczy o niedojrzałości, a nawet o tchórzostwie. Spotkanie na żywo to najlepsze rozwiązanie, które daje możliwość konfrontacji i wyjaśnienia.

2. Mów prawdę, nawet tę niewygodną

Powód zerwania związku musi być jasno przedstawiony i konkretny. Zdania typu: „Nie jestem dla ciebie” czy „czuję się nieszczęśliwa w naszym związku” nic nie załatwią i nie będą odpowiedzią na pytanie, które na pewno padnie podczas spotkania: dlaczego?

3. Zachowaj dystans fizyczny

Kobiety często lubią wchodzić w rolę pocieszycielki i zrywając z chłopakiem jednocześnie dotykają go po ramieniu, przytulają go lub głaszczą go po plecach. Jest to bardzo nieprawidłowe zachowanie, ponieważ mówisz, że chcesz zerwać, a twoje ciało daje chłopakowi inne sygnały. Nie możesz dawać dwuznacznych komunikatów.

4. Nie oceniaj, nie porównuj, nie marz

Wystrzegaj się zwrotów, które odnoszą się do przeszłości („nie było nam wcale tak dobrze”) lub przyszłości („na pewno znajdziesz sobie lepszą dziewczynę”). Ocenianie sytuacji wstecz lub wprzód oznacza, że porównujesz co było, a co może być. Albo wręcz marzysz, że zaraz po rozstaniu znajdziecie sobie idealnych partnerów. Potwierdzeniem tych słów może być słynne: „zasługujemy na coś lepszego”. Nie dość, że tymi słowami człowiek rani sam siebie, to jeszcze w dodatku osobę, z którą zrywa.

5. Nie bądź przyjacielem

Wiele osób, chcąc rozstać się „poprawnie” i bezkonfliktowo proponuje przyjaźń po rozstaniu. Jest to duży błąd, bo pozostawia „otwartą furtkę” osobie, która rzeczywiście może ją wykorzystać, chcąc wrócić do relacji pod płaszczykiem przyjaźni.

Najważniejsze to powiedzieć prawdę bez owijania w bawełnę. Nawet jeśli rozstajesz się dlatego, że poznałaś kogoś, na kim ci bardziej zależy, druga osoba powinna wiedzieć, dlaczego chcesz od niej odejść. Rozstanie wiąże się z silnymi negatywnymi emocjami i uczuciami, dlatego warto przygotować się psychicznie na wybuchy złości i awantury.