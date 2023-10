Roksana Węgiel w rozmowie z Party.pl skomentowała swój najnowszy teledysk. Właśnie dziś klip do utworu "Jak w filmach" pojawił się w sieci, a młoda gwiazda przed naszą kamerą zdradziła, czy nie boi się tego, jak jej młodsi fani odbiorą jej odważne stylizacje i mocne słowa, jakie padają w piosence. Posłuchajcie, co powiedziała nam Roksana Węgiel i zobaczcie najnowszy teledyk artystki!

Roksana Węgiel szczerze o teledysku "Jak w filmach"

Roksana Węgiel ma powód do świętowania. Właśnie dziś, w sieci odbyła się premiera najnowszego teledysku młodej gwiazdy. W sieci możemy zobaczyć już klip do piosenki "Jak w filmach", a w nim nie brakuje mocnych słów i odważnych stylizacji. Roksana Węgiel nie przypomina już małej dziewczynki, która kilka lat temu debiutowała w show-biznesie. Czy artystka nie boi się reakcji swoich fanów na klip do otworu "Jak w filmach"?

Myślę, że on nie jest niecenzuralny- wyznała gwiazda. Moi fani też rosną ze mną, oni dojrzewali ze mną- dodała.

A jak w najnowszym teledysku prezentuje się artystka? Roksana Węgiel śpiewa m.in. w koronkowym kombinezonie, który podkreśla jej figurę.

Zobaczcie teledysk Roksany Węgiel i posłuchajcie, co jeszcze nam o nim powiedziała!

