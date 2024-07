Maciej Kurzajewski dopiero co poinformował o tym, że po 30 latach żegna się z TVP i przechodzi do Polsatu, gdzie razem z Katarzyną Cichopek ma poprowadzić nową śniadaniówkę. To jednak nie koniec wyzwań dla jednej z najpopularniejszych prezenterek w Polsce. Wiadomo już, że gwiazdę "M jak miłość" zobaczymy w roli prowadzącej nowego show. Jak wyglądają zdjęcia do programu? Cichopek wszystko zdradziła!

Katarzyna Cichopek zdradziła prawdę o nagraniach do nowego show Polsatu

Odkąd do sieci trafiła informacja, że Katarzyna Cichopek poprowadzi zupełnie nowe show w Polsacie, widzowie wprost nie mogą doczekać się jego emisji. Póki co jednak rąbka tajemnicy uchylają kolejne wpisy prezenterki, która przebywa obecnie na nagraniach do formatu.

Trzeba przyznać, że Mazury są niezwykle urokliwą lokalizacją do zdjęć, a podziwianie widoków na instagramowym profilu Katarzyny Cichopek z pewnością podoba się fanom. Teraz jednak prezenterka zdecydowała się ujawnić nieco więcej szczegółów nowego formatu, który poprowadzi. Gwiazda pisze wprost, że towarzyszy jej wielka ekscytacja:

Każdy dzień na planie programu ''Moja Mama i Twój Tata'' jest pełen niespodzianek i wyzwań, ale to właśnie te momenty sprawiają, że praca w telewizji jest tak ekscytująca - przyznała bez ogródek prezenterka.

Najwidoczniej fani wprost nie mogą doczekać się, aż obejrzą nowy program z udziałem Katarzyny Cichopek, bo w komentarzach posypały się komplementy dla prezenterki:

Fantastycznie wyglądasz

Podziw, szacunek, inspiracja - dziękuję

Super stylizacja

Pięknie

Facebook Katarzyna Cichopek

Czekacie już na nowe show Katarzyny Cichopek? Trzeba przyznać, że format będzie zdecydowanie innowacyjny:

''Moja mama i twój tata'' to program randkowy, w którym bohaterami są dojrzali single po przejściach, poszukujący miłości. Każde z nich ma inne doświadczenia życiowe i inną historię. Rodzice będą szukać miłości z pomocą tych, którzy znają ich najlepiej - własnych dzieci - czytamy w komunikacie Polsatu.

Zapowiada się naprawdę ciekawie!

