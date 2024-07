Zawieszenie działalności gospodarcze może stać się niezbędne w sytuacji utraty płynności finansowej, jeśli biznes się nie powiódł a nie chcemy kategorycznie z niego rezygnować, lub jeśli tymczasowo nie mamy czasu się nim zajmować. Rozwiązanie takie pozwala bowiem zaoszczędzić pieniądze.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, może się zdecydować na jej zawieszenie na określony czas, jeśli nie zatrudnia pracowników. W sytuacji, gdy prowadzona działalność nie przynosi oczekiwanych dochodów lub zmuszają nas do tego inne życiowe okoliczności, opcja zawieszenia tej działalności jest korzystna z tego względu, że wiąże się z zawieszeniem konieczności opłacania składek na ZUS oraz odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy.

Działalność firmy można zawiesić co najmniej na 30 dni, natomiast maksymalny okres zawieszenia to 24 miesiące. Po upływie tego terminu działalność należy wznowić lub całkowicie zlikwidować.

Zawieszenie działalności gospodarczej krok po kroku

Działalność gospodarczą można zawiesić osobiście w urzędzie gminy, przez pełnomocnika, listownie lub elektronicznie. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli wybieramy opcję elektroniczną, to musimy skorzystać z bezpiecznego podpisu elektronicznego, natomiast przy zawieszeniu listownym podpis musi być poświadczony przez notariusza.

Wypełniając wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej – CEIDG-1, należy, po pierwsze, w rubryce 01 – „rodzaj wniosku” zaznaczyć opcję 3 – „wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej”.

Następnie we wniosku należy uzupełnić wszystkie niezbędne dane – jest to imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, daty urodzenia – w rubryce 03, a następnie w rubryce 04 – miejsce zamieszkania oraz zameldowania wnioskodawcy.

Następnie, w rubryce 06, należy podać nazwę firmy oraz nazwę skróconą. W polu 10 konieczne jest podanie siedziby działalności oraz adresu do doręczeń . Jeśli w grę wchodzą inne placówki – dotyczyć ich będzie pole 11.

. Jeśli w grę wchodzą inne placówki – dotyczyć ich będzie pole 11. W sytuacji korzystania z ubezpieczenia w KRUS możliwe jest zadeklarowanie chęci dalszego podlegania temu ubezpieczeniu w rubryce 13.

Sama informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej zawarta jest w rubryce 14. Należy w niej uzupełnić datę rozpoczęcia zawieszenia, która nie może być wcześniejsza niż data wniosku, oraz należy podać datę, do jakiej chcemy działalność zawiesić. Działalność nie zostanie wraz z tą datą automatycznie odwieszona – konieczne będzie złożenie wniosku o wznowienie działalności.

Następnie w rubryce 17 podać należy dane odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego. W sytuacji, gdy osoba jest wspólnikiem spółki cywilnej, powinna wypełnić również dane w rubryce 26.

Pamiętać należy również o zamieszczeniu w polu 31 wykazu załączników, które zostaną dołączone do wniosku, a także wpisać datę złożenia wniosku oraz złożyć podpis.

Zawieszenie działalności gospodarczej: przedłużenie zawieszenia

Okres zawieszenia działalności gospodarczej może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy osoba zawieszająca taką działalność sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem – wówczas czas ten może wynieść 3 lata, ale nie dłużej, niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne – okres ten wydłuża się do 6 lat, jednak nie dłużej, niż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Warunkiem jest jednak to, aby firma była prowadzona co najmniej przez 6 miesięcy, co ogranicza możliwość zakładania firm przez kobiety, które zaszły w ciążę, i inicjują działalność gospodarczą jedynie w celu jej zawieszenia i pobierania z tego tytułu korzyści w okresie wychowywania dziecka.

Poza tymi przypadkami nie ma możliwości przedłużenia zawieszenia działalności gospodarczej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby odwiesić taką działalność i zawiesić ją ponownie.