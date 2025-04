Agnieszka Różańska zdobyła ogromną popularność jako Pamela Marszałek, czyli „Tygrysek” – urocza i energetyczna ukochana Jana Marszałka w serialu „Miodowe lata”. Rola ta przyniosła jej uznanie widzów i na stałe wpisała się w pamięć fanów polskich sitcomów. Dziś jednak o wiele rzadziej mówi się o aktorce. Co u niej słychać i jak bardzo się zmieniła?

Jak wygląda życie zawodowe Agnieszki Różańskiej?

Choć jako "Tygrysek" z "Miodowych lat" zaskarbiła sobie ogromną sympatię widzów, dziś na próżno wypatrywać jej na szklanym ekranie. Z ostatnich dostępnych w mediach informacji wynikało, że Agnieszka Różańska skupia się na pracy w teatrze. Jest związana z Teatrem Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. Ponadto występuje gościnnie na innych scenach teatralnych – m.in. w warszawskim Teatrze Muzycznym „Roma” oraz na Scenie na Piętrze. Jej artystyczna działalność obejmuje również teatr muzyczny.

Agnieszka Różańska brała udział w prestiżowych wydarzeniach muzycznych, takich jak Festiwal Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.

Agnieszka Różańska w filmie "Kroll"

Oprócz "Miodowych lat", Agnieszkę Różańską mogliśmy zobaczyć m.in. w: "Siedem minut", "Zakochani", "Dzieje mistrza Twardowskiego" czy "Kroll" z 1991 roku. W ostatniej produkcji wcieliła się w postać Marty Kroll, która również przyniosła jej rozgłos. Zagrała wtedy u boku Bogusława Lindy, Czarka Pazury, Dariusza Kordka, Olafa Lubasznko czy Macieja Kozłowskiego.

Jak wygląda obecnie Agnieszka Różańska?

15 kwietnia 2025 roku Agnieszka Różańska skończyła 53 lata. Mimo upływu lat, wciąż zachwyca urodą i energią! Na ostatnich zdjęciach opublikowanych na jej facebookowym profilu pod koniec 2023 roku, mogliśmy zobaczyć ją w blond włosach do ramion, które dodawały jej uroku. Wyglądała zupełnie tak, jak gdyby właśnie zeszła z planu "Miodowych lat". Niezmienny pozostał jej błysk w oku.

Fenomen serialu "Miodowe lata"

​„Miodowe lata” to polski serial komediowy emitowany w latach 1998–2003 na antenie Polsatu. Jest adaptacją amerykańskiego sitcomu „The Honeymooners” z lat 50. Serial opowiadał o perypetiach dwóch zaprzyjaźnionych małżeństw – Krawczyków i Norków – mieszkających w kamienicy przy ulicy Wolskiej 33 w Warszawie.

Karol Krawczyk (Cezary Żak), motorniczy tramwaju, oraz Tadeusz Norek (Artur Barciś), pracownik kanalizacji, to niepoprawni optymiści, którzy nieustannie poszukiwali sposobów na poprawę swojego życia, co prowadziło do licznych komicznych sytuacji. Ich żony, Alina (Agnieszka Pilaszewska, później Katarzyna Żak) i Danuta (Dorota Chotecka), starały się trzymać mężów w ryzach, mimo ich nie zawsze rozsądnych pomysłów.​

Serial był realizowany w Teatrze Żydowskim w Warszawie, co umożliwiało szybkie zmiany scenografii. Łącznie powstało 131 odcinków oraz 5 odcinków specjalnych. W 2004 roku wyemitowano kontynuację zatytułowaną „Całkiem nowe lata miodowe”, która liczyła 17 odcinków. „Miodowe lata” zdobyły dużą popularność wśród widzów, co potwierdzają liczne nagrody, w tym statuetki „Błękitnego Melonika Charliego” oraz wysokie miejsca w plebiscycie Telekamery.

Serial do dziś cieszy się uznaniem i jest uważany za jeden z najlepszych polskich sitcomów, dzięki znakomitej obsadzie, inteligentnemu humorowi i realistycznemu przedstawieniu codziennego życia.

