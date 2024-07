Składki ZUS dla samozatrudnionych osób muszą być odprowadzane przez nich samodzielnie. Obowiązkowymi składkami są składki emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe i na Fundusz Pracy, natomiast składka chorobowa jest dobrowolna. Przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności przedsiębiorcy mają prawo do opłacania składek w niższej kwocie.

Składki osób samozatrudnionych

Podstawą wymiaru składek dla osób samozatrudnionych dłużej niż dwa lata wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Na rok 2015 to wynagrodzenie wynosi 3 959 złotych, w związku z tym 60% to 2 375 złotych i 40 groszy. W przypadku samozatrudnienia składki wyglądają następująco:

składka emerytalna – 463,38 złotych;

składka rentowa – 190,03 złotych;

składka zdrowotna – 240,60 złotych;

składka wypadkowa – uzależniona jest od grupy zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Składki ZUS nowych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy założyli działalność gospodarczą po razy pierwszy od 5 lat przez pierwsze dwa lata mają prawo do obniżenia składek ZUS. Podstawą wymiaru składek w 2015 roku jest wtedy zadeklarowana kwota, jednak nie niższa niż 525 złotych (jest to 30% minimalnego wynagrodzenia, które w 2015 roku wynosi 1750 złotych).

W przypadku nowych przedsiębiorców składki wyglądają następująco:

składka emerytalna – 102,48 złotych;

składka rentowa – 42,00 złotych;

składka zdrowotna – 240,60 złotych;

składka wypadkowa – jej wysokość również zależy od grupy działalności i ich zagrożeń.

Oczywiście młodzi przedsiębiorcy jeżeli tylko chcą, mogą także zadeklarować kwotę wyższą, co wiąże się z wyższymi świadczeniami rentowymi, chorobowymi i emerytalnymi.

Samozatrudnienie a Fundusz Pracy

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników, muszą opłacać także składki na Fundusz Pracy. Wynosi ona 2,45% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka wynosi 58,20 złotych, a dla nowych przedsiębiorców 12,86 złotych.

Uwaga – nowi przedsiębiorcy, którzy nie mają innych tytułów do ubezpieczenia społecznego takich jak umowa o pracę, zlecenie, są zwolnieni z tej składki. Jeśli jednak osoba prowadząca działalność gospodarczą ma dodatkowe umowy, w przypadku gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie minimum 1750 złotych (czyli minimalne wynagrodzenie w 2015 roku), musi odprowadzać składkę na Fundusz Pracy i wynosi ona wtedy 12,86 złotych.

Samozatrudnienie a ubezpieczenie chorobowe

Składki na ubezpieczenie

chorobowe nie są obowiązkowe, jednak przystąpienie do niego daje prawo do opieki macierzyńskiej i świadczeń w czasie choroby. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek i dostarczyć zgłoszenie

do ubezpieczenia rentowego i emerytalnego. Składka chorobowa (czasem mylona z obowiązkową zdrowotną, której odprowadzanie daje prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia) wynosi 58,20 złotych, a dla nowych przedsiębiorców – 12,86 złotych.