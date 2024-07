Prowadząc działalność gospodarczą mamy możliwość wyboru różnych form jej opodatkowania. Wybór taki zależy, między innymi, od formy prowadzenia tej działalności. Poszczególne formy opodatkowania, jakie mamy do wyboru przy prowadzeniu przedsiębiorstwa określonego rodzaju, są bardziej lub mniej opłacalne.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej: wybór

Wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT, jakiej będziemy podlegać, dokonać należy podczas rejestracji firmy, lub na początku kolejnego roku podatkowego – do 20. stycznia. Jeśli przy rejestracji nie dokonamy wyboru sposobu opodatkowania, wówczas automatycznie zostaniemy objęci opodatkowaniem na podstawie zasad ogólnych, co nie wyłącza jednak możliwości późniejszej zmiany tej formy. Rodzaje opodatkowania są mniej lub bardziej opłacalne w zależności od formy naszej działalności, nie przy każdej działalności można też zastosować każdą z nich.

Przedsiębiorca, zakładając działalność gospodarczą, może zdecydować się na jedną z kilku form ponoszenia tego ciężaru:

wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według stawek 18 i 32%,

dokonać wyboru podatku liniowego w wysokości 19%,

zdecydować się na zryczałtowane formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych polega na tym, że do wysokości pewnej kwoty (aktualnie 85 528 zł) opłacamy podatek według stawki 18%, a powyżej tej kwoty – jest to 32 %. Rozwiązanie to jest korzystne dla tych przedsiębiorców, którzy nie osiągają dochodów większych niż 100 tys. zł. Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych możliwe jest skorzystanie z szeregu przywilejów – ulgi prorodzinnej, kwoty zwolnionej z podatku czy możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem.

Podatek liniowy jest stały i wynosi 19% bez względu na wysokość dochodu przedsiębiorcy. Z tego względu rozwiązanie to jest korzystne przy wysokich dochodach, jego stosowanie wyklucza jednak skorzystanie z przywilejów przynależnych płatnikom PIT na zasadach ogólnych.

Formy zryczałtowane

Formy zryczałtowane są możliwe do wyboru w przypadku wykonywania działalności pozarolniczej, gdy przychód firmy w roku poprzednim nie wyniósł więcej niż równowartość 150 tys. euro, o ile dany rodzaj działalności nie został wyłączony od możliwości opłacania ryczałtu. Stawki są stałe i zróżnicowane w zależności od prowadzonej działalności. Ryczałt ewidencjonowany różni się od karty podatkowej tym, że w tym drugim przypadku nie trzeba prowadzić ewidencji przychodów.