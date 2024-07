Cocker spaniel to długowłosa rasa psa, który ma charakterystyczne długie uszy o złoto-rudym lub ciemniejszym umaszczeniu. W pielęgnacji tej rasy najbardziej uciążliwe jest tworzenie się kołtunów na uszach, łapach i brzuchu. Warto, aby właściciel cocker spaniela miał w domu grzebień lub szczotkę dla psa, szampon do długiej sierści oraz odżywkę do rozczesywania psiej sierści.

Wiele cennych informacji o pielęgnacji psów długowłosych można dowiedzieć się od groomera, czyli osoby profesjonalnie zajmującej się psią kosmetyką i fryzurami.

Pierwsze trymowanie spaniela

Trymowanie sierści to usuwanie martwych włosów, w przypadku spanieli - głównie z okolic głowy, uszu, łap oraz tułowia. Pierwszy taki zabieg możne się odbyć już w 6 miesiącu życia czworonoga. Trymowanie w domu wykonuje się specjalnym nożykiem lub palcami. W przypadku mniejszej wprawy w skubaniu sierści można udać się do psiego salonu piękności.

Strzyżenie cocker spaniela

Spaniele mają uszy, tułów i łapy porośnięte długim, lekko pofalowanym włosem, który warto skracać. Sierść spaniela można podcinać raz na dwa miesiące za pomocą nożyczek w domu lub w salonie fryzjerskim dla zwierząt. Zapobiegnie to plątaniu się włosów i powstawaniu kołtunów.

Kosmetyki do pielęgnacji sierści długiej z lanoliną i olejkiem jojoba (żożoba)

Cocker spaniele najlepiej myć kosmetykami dla psów o miękkiej i długiej sierści. Tego typu produkty można kupić w sklepie zoologicznym lub przez internet na stronach zajmujących się dystrybucją psich akcesoriów. Unika się kosmetyków ze sztucznymi barwnikami, bo to one są zazwyczaj powodem alergii i podrażnień. Wybór produktu z olejkiem żożoba lub lanoliną spowoduje, że sierść psa staje się wygładzona i błyszcząca.

Jak przygotować psa do kąpieli

Przed kąpielą, psa najlepiej zabrać na spacer - będzie później spokojniejszy w czasie mycia. Spray do rozczesywania ułatwi rozczesanie kołtunów, jakie najczęściej tworzą się na łapach i tułowiu. Grzebieniem lub szczotką rozczesuje się psa, pamiętając, żeby na delikatniejsze partie ciała, np. pysk lub głowę, stosować miękkie, naturalne włosie szczotki.

Kąpiel psa w wannie

Kąpiel rozpoczyna się od zwilżenia sierści psa letnią wodą. Temperatura wody może wynosić od 37 do 39 stopni Celsjusza. Po zwilżeniu włosów na całej ich długości rozprowadza się szampon do pielęgnacji sierści długiej i miękkiej. Myjąc uszy i czubek głowy, dobrze jest okryć np. ręcznikiem oczy oraz psyk – aby piana z szamponu nie dostała się do środka. Po spłukaniu kosmetyku czynność powtarza się. Odżywkę proteinową stosuje się na mokrą sierść aby odbudować warstwę ochronną na włosach. W końcowej fazie spłukiwania psa dobrze jest zwrócić szczególną uwagę na miejsca trudno dostępne, takie jak pachwiny oraz brzuch.

Suszenie spaniela po kąpieli

Po kąpieli, psa okrywa się ręcznikiem wyciskając nadmiar wody. Wilgotną sierść lekko rozczesuje się i suszy suszarką.