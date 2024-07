Obowiązek nakładania kagańca dla psa nie jest dokładnie sprecyzowany w Ustawie o ochronie zwierząt. Nie można puszczać psów bez kontroli właściciela oraz odpowiedniego oznakowania psa, czyli np. plakietki z numerem telefonu. Obowiązkowe wyprowadzanie psa w kagańcu może regulować uchwała o utrzymaniu czystości i porządku na terenie danej gminy i miasta.

Obowiązek nakładania kagańca mogą też narzucać wewnętrzne regulaminy przewoźników, ośrodków sportowych i galerii handlowych. Straż miejska lub policja, dysponują prawem powołania się na art. 77 kodeksu wykroczeń. Według niego, osoby, które nie założą kagańca psu w miejscach, gdzie jest to wymagane, podlegają karze nagany lub grzywny do 250 złotych.

Metalowe kagańce dla psów średnich, dużych, agresywnych

Metalowy kaganiec dla psa umożliwia swobodne oddychanie i picie oraz łatwo utrzymać go w czystości. Jest bardzo trwały ale i dość ciężki, dlatego nie poleca się go małym psom. Używanie go zimą może być o tyle niekomfortowe, że śnieg dostający się do środka, może przeszkadzać psu. Niektóre modele w kontakcie z wodą rdzewieją. Ponadto, pies nieprzyzwyczajony do metalowego kagańca może się nerwowo szarpać i uderzać siebie lub właściciela.

Skórzane kagańce zabudowane dla psów bardzo agresywnych

Skórzany kaganiec można kupić w formie klasycznej lub zabudowanej. Pierwszy rodzaj pozwala swobodnie oddychać, drugi – bardziej zabudowany, ma tylko dziury umożliwiające delikatny przepływ powietrza. Oba są bardzo lekkie, dlatego idealnie sprawdzają się do nauki chodzenia w kagańcu. Skórzane kagańce są mniej trwałe od metalowych.

Plastikowe kagańce dla mniejszych psów

Plastikowe kagańce łatwo utrzymać w czystości, nie rdzewieją, są lekkie i elastyczne. To dobre zamienniki kagańców metalowych dla mniejszych ras, jednak dość szybko się niszczą więc trzeba je często wymieniać.

Kagańce z materiału: nylonu, ortalionu

Kagańce nylonowe lub ortalionowe są lekkie i przeznaczone dla każdej rasy, ale raczej na okazjonalne wyjścia jak np. wizyta w lecznicy. Materiałowe kagańce trudno utrzymać w czystości, a ciasna tuba dopasowana do psiego pyska uniemożliwia zwierzęciu rozwieranie szczęk, przez co czworonóg ma utrudnione oddychanie – szczególnie, gdy jest bardzo gorąco.

Dopasowanie i mocowanie kagańca do głowy psa

Odpowiedni rozmiar kagańca jest bardzo istotny. Jeśli będzie za duży – pies szybko go ściągnie, jeśli za mały - sprawi zwierzęciu ból i dyskomfort. Dobierając kaganiec, warto zwrócić uwagę na rodzaj zapinania. Dla silnych i agresywnych psów lepiej wybrać model z dużą ilością pasków mocujących. Do treningu można wybrać model z paskiem bocznym, który łatwo się odpina. Na kagańcach często jest napisane, dla jakiej rasy jest przeznaczony. W razie wątpliwości, warto dopytać o to sprzedawcę w sklepie zoologicznym.