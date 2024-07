Z przyniesioną do domu kocią znajdą, jak najszybciej trzeba udać się do weterynarza. Najważniejsze jest ustalenie wieku kociaka, jego płci oraz określenie stanu zdrowia. Od wieku zależy sposób karmienia kota, określenie terminów odrobaczania i szczepień.

Do 8. tygodnia życia kocięta są w tzw. siodle immunologicznym. Oznacza to, że prawie nie posiadają już odporności nabytej, a odporność własna dopiero się kształtuje. Małe kotki są wtedy szczególnie narażone na zakażenia i różnego rodzaju infekcje, dlatego trzeba na nie bardzo uważać.

Karmienie kociąt

Przed wizytą u weterynarza najbezpieczniej dać maleństwu (na palcu lub małej plastikowej łyżeczce) odrobinę mleka lub serka. Mruczki przed 5. tygodniem życia nie potrafią żuć, dlatego trzeba je karmić mlekiem. Najlepsze do tego jest pozbawione laktozy mleko sprzedawane w drogeriach lub sklepach zoologicznych. Tam też musimy się zaopatrzyć w specjalne strzykawki, pipety lub butelki do karmienia. Pamiętajmy, że mleka nie wolno wtłaczać w pyszczek na siłę. Może to być przyczyną niebezpiecznych zadławień lub zachłystowego zapalenia płuc, które jest śmiertelne. Mały kociak musi jeść bardzo często, nawet co dwie godziny.

Mleko podane od razu po wyjęciu z lodówki może spowodować u mruczka bolesna kolkę, groźny koci katar żołądka lub biegunkę. Optymalna temperatura pożywienia to około 38 – 40 stopni Celsjusza, czyli minimalnie wyższa niż ciepłota kociego ciała. W przypadku kociąt przed 5. tygodniem życia perystaltyka jelit jest bardzo słaba, dlatego po każdym posiłku powinno się bardzo delikatnie, opuszkami palców, masować brzuszek malucha. Dzięki temu kociak nie będzie miał czkawki i problemów z wypróżnianiem. Po 5. tygodniu życia do jadłospisu kotka możemy powoli włączać karmę, zarówno suchą, jak i mokrą. Sucha karma dla kociąt musi być w postaci bardzo drobnych granulek. Dzięki temu nasz pupil nie będzie miał problemów z jej pogryzieniem. Mokrą dzielmy na malutkie cząstki. Karma przeznaczona specjalnie dla kociąt, jest bardziej kaloryczna od karm dla dorosłych kotów, dzięki czemu maluch szybko rośnie i przybiera na wadze.

Bardzo ważne jest, by kociaka nie przekarmić. Szczegółowe informacje dotyczące ilości jedzenia, jaka może być mu podawana, znajdują się na opakowaniu karmy.

Higiena: żwirek i kuweta dla małego kotka

Koty to bardzo czyste zwierzęta, które naturalnie potrafią korzystać z kuwety. Maleństwu wystarczy nasypać odrobinę żwirku (najlepiej jak najdrobniejszego, by nie kaleczył delikatnych łapek) do przykrywki z pudełka po butach lub kuwety o niskich brzegach. Należy go tam włożyć kilka razy, by zapamiętał miejsce swojej toalety. Pamiętajmy, że mały kociak ma trudności z pokonywaniem długich dystansów, dlatego, zanim podrośnie, kuwetę najlepiej ustawić niedaleko miejsca, w którym śpi.

Opieka nad małym kotkiem

Kocięta szybko się wyziębiają. Szczególnie te malutkie (do 5. tygodnia życia) należy pilnować, by zawsze były przykryte delikatnym kocykiem lub leżały i bawiły się w pobliżu umiarkowanie ciepłego grzejnika lub termoforu.

Po ukończeniu przez kociaka 9. tygodnia życia konieczna będzie ponowna wizyta u weterynarza w celu ustalenia terminów odrobaczania i szczepień, kastracji kocura lub sterylizacji kotki.