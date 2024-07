Trymowanie westa można wykonywać nożykiem trymerskim lub palcami. Drugi sposób z łatwością wykonamy samodzielnie. Trymowanie w przeciwieństwie do strzyżenia psów pozwala zachować ładną, błyszczącą sierść.

Futro psów rasy west highland white terier jest białe, więc łatwo się brudzi - psa należy regularnie kąpać. Niezbędne jest też czesanie i trymowanie westa.

Czym jest trymowanie i jakie psy wymagają tego zabiegu?

Trymowanie jest wykonywane u psów, aby usunąć martwą sierść. Używa się do tego nożyka trymerskiego. Dzięki temu zabiegowi włosy psa są zdrowsze i mają ładniejszy kolor. Podszerstek po trymowaniu rośnie wolniej.

Strzyżenie psów usuwa włosy okrywowe: martwe i żywe. Martwy włos nie zawsze wypadnie, co utrudnia wzrost kolejnych włosów. Warstwa pozostałych w skórze martwych włosów wygląda bardzo niekorzystnie. Sierść jest matowa, czasem zaczyna się też kręcić. Przy trymowaniu włosy martwe usuwane są przy samej skórze, a zamiast nich odrasta nowy szorstki włos. Jest on lśniący i zachowuje naturalną barwę. Odrastające włosy dłużej pozostają czyste. Do szorstkiej sierści trudniej przykleja się brud. Nie pojawiają się też na niej kołtuny i trudniej ją zamoczyć. Dzięki trymowaniu włosy westa łatwiej pielęgnować. Pies nie wymaga też tak częstych kąpieli jak ten, który jest tylko strzyżony.

Trymowanie jest polecane właścicielom psów szorstkowłosych m.in. większości terierów, w tym foksterierów i westów, a także sznaucerów i kundelków o szorstkich włosach.

Trymowanie westa – jak powinno wyglądać?

Sierść west highland white teriera składa się z dwóch warstw: podszerstka przy samej skórze i szorstkiego włosa okrywowego. Psa należy zarówno trymować, jak i czesać, aby zadbać o oba rodzaje futra.

Trymowanie westa powinno się odbywać za pomocą nożyka trymerskiego. Polega na usunięciu włosa przy skórze – podszerstka. Aby odpowiednio go obciąć, najlepiej poprosić o pomoc lub szkolenie profesjonalistę. Wybierając fryzjera, u którego wykonamy trymowanie psa, należy dowiedzieć się, czy już przeprowadzał ten zabieg u westów.

Jeśli zdecydujemy się trymować włos nożykiem, powinniśmy to robić po kolei, aby nie pominąć żadnego pasma. Trymować należy włos okrywowy, najdłuższy. Podczas zabiegu włosy trzeba chwycić u nasady. Układamy palce tak, aby ponad nimi wystawała część przeznaczona do usunięcia. Najlepiej chwytać po kilka włosków, aby nie obciąć tych, które nie wyrosły zanadto. Zarówno trymowanie, jak i usuwanie martwych włosów palcami należy wykonywać zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa. Trzeba zwrócić baczną uwagę na to, by włos został usunięty w całości, a nie ucięty.

Zamiast trymowania nożykiem można samemu wyskubywać włoski palcami. Usunąć należy matowe, suche i odstające włosy. Nie musimy się obawiać naruszenia zdrowych włosów, które naprawdę trudno wyrwać. Nie róbmy nic na siłę, a pozbędziemy się tylko tej części włosa, której trzeba. Przed trymowaniem należy dokładnie wyszczotkować psa i usunąć z sierści wszelkie kołtuny. Zabieg wystarczy powtarzać kilka razy w roku co 3-4 miesiące.

