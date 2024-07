List motywacyjny jest formą reklamy. Już w pierwszym zdaniu przekonaj pracodawcę, że odniesie korzyść zatrudniając Ciebie, także gdy nie odpowiadasz na ogłoszenie.

Istnieją przynajmniej dwie sytuacje, gdy wysyłamy dokumenty aplikacyjne na stanowisko, na które nie było ogłoszenia. Pierwsza, w której zależy nam na pracy i chcemy zgłosić gotowość do jej podjęcia, pomimo iż pracodawca nie rozpoczął rekrutacji. Druga sytuacja występuje wtedy, gdy firma prowadzi tzw. rekrutację z polecenia. Jak zacząć list motywacyjny w sytuacji, gdy nie jest odpowiedzią na konkretne ogłoszenie?

Adresowanie listu motywacyjnego

Początek listu musi mieć adresata. Jeśli znasz dane przedstawiciela firmy, do którego kierujesz list, te dane wykorzystaj w adresie oraz zwrocie grzecznościowym, rozpoczynającym list: „Szanowny Panie Iksiński”. Jeśli nie wiesz do kogo konkretnie kierujesz słowa, możesz rozpocząć od „Szanowni Państwo”, a w stopce adresowej umieścić nazwę firmy i działu, do którego aplikujesz.

List motywacyjny to forma komunikacji marketingowej

Używaj języka korzyści, podobnego do tego, którym posługują się reklamodawcy. Ważne, aby były to korzyści, które pracodawca odniesie wybierając właśnie Ciebie, a nie te, które Ty uzyskasz dzięki otrzymaniu pracy. Początek listu motywacyjnego zaważy na tym, czy pracodawca zdecyduje się przeczytać całość. Jak więc zacząć? Określ, które z Twoich umiejętności będą przydatne na wybranym stanowisku i zacznij na przykład tak: „Chciałabym przedstawić 3 pomysły na to, co mogę zaoferować Państwa Firmie”. Powołaj się na swoje osiągnięcia (do ich opisu najlepiej użyj liczb) i określ w jaki sposób możesz owe doświadczenia wykorzystać na nowym stanowisku.

Nawiązanie do konkretnej firmy i stanowiska

Ważne, aby list motywacyjny był odpowiedzią na zapotrzebowanie firmy i stanowiska, dlatego istotne jest wcześniejsze zapoznanie się z wizją biznesową i wartościami konkretnego pracodawcy. Ułatwi to również napisanie odpowiedniego początku listu, bo może okazać się, że Twoje wartości są spójne z określanymi przez firmę. I wtedy można zacząć tak: „Wiem, że w Państwa firmie ważną rolę odgrywa promowanie innowacyjnych rozwiązań. Innowacja jest również częścią moich dotychczasowych doświadczeń zawodowych”. Oczywiście po tym rozpoczęciu powołaj się na konkretne przykłady i korzyści, które się z nimi wiążą.

Warto podkreślić to raz jeszcze: już na początku listu skoncentruj się na tym, co możesz zaoferować potencjalnemu pracodawcy (nie odwrotnie) i jakie korzyści przyniesiesz firmie.