Klaudia El Dursi cieszy się wielką sympatię fanów. Od wielu lat internauci śledzą jej poczynania w programie "Hotel Paradise", a także w jej social mediach. Niestety, nie zawsze jest tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Klaudia El Dursi zmartwiła fanów swoim wpisem. Sprawdźcie szczegóły.

Klaudia El Dursi zaniepokoiła fanów

Klaudia El Dursi przechodzi swoje 5 minut już od kilku dobrych lat. Drzwi do kariery otworzył jej udział w "Top Model", w którym otrzymała złoty bilet. Na fali jej popularności produkcja "Hotelu Paradise" zaangażowała ją do roli prowadzącej. Prezenterka zyskała jeszcze więcej fanów, którzy zaczęli obserwować ją w mediach społecznościowych. Większość ceni ją za prawdomówność, ponieważ gdy w jej życiu jest źle zawsze informuje o tym fanów. Niedawno Klaudia El Dursi wyjawiła, że rozstała się ze swoją krawcową, a fani byli przekonani, że chodzi o jej związek. Tym razem celebrytka zasmuciła fanów swoim wpisem, a chodzi o jej zdrowie.

Powiem Wam, że sytuacja jest mocno średnia. W ostatnich tygodniach dużo od siebie wymagałam, lekceważyłam sygnały swojego ciała, że potrzebuje zwolnić i doprowadziłam do obustronnego zapalenia płuc. Dbajcie o siebie! - napisała El Dursi.

Wygląda na to, że Klaudia El Dursi musi obecnie skupić się na sobie i swoim zdrowiu, a treści w mediach społecznościowych muszą chwilę poczekać. Faktycznie w życiu Klaudii El Dursi dzieje się naprawdę wiele. Niedawno rozpoczął się kolejny sezon programu "Hotel Paradise", a dodatkowo kobieta postanowiła zrobić wielką imprezę u siebie w domu. Dodatkowo, jej dzieci udały się właśnie do szkoły, więc to również wymagało od Klaudii wielu sprawunków. Miejmy nadzieję, że szybko dojdzie do zdrowia!

