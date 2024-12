Agata i Wojtek Sawiccy, znani influencerzy, są w trakcie rozwodu, który ma zostać sfinalizowany 23 grudnia 2024 roku. Mimo trudnej sytuacji Agata zdecydowała się wrócić do mieszkania Wojtka, aby wspierać go w codziennych wyzwaniach związanych z jego chorobą – dystrofią mięśniową Duchenne’a. Para postanowiła również spędzić razem święta, choć ich relacja po rozstaniu będzie wyglądała zupełnie inaczej. Wojtek nadal inspiruje swoich obserwatorów, dzieląc się doświadczeniami z życia z niepełnosprawnością. Teraz Agata Sawicka zaskoczyła słowami o rozprawie rozwodowej.

Trudności z rozprawą rozwodową Agaty i Wojtka z "Life on Wheelz"

W sierpniu Agata i Wojtek Sawiccy, influencerzy znani z prowadzenia profilu "Life on Wheelz" podjęli trudną decyzję o rozstaniu. Jeszcze większe zaskoczenie wywołał fakt, że kilka miesięcy później Agata Sawicka ponownie wprowadziła się do Wojtka i zdecydowała się go wspierać, ponieważ jego codzienne funkcjonowanie wymaga pomocy drugiej osoby. Wojtek zmaga się z postępującą chorobą, która ogranicza jego mobilność. Para zaplanowała spędzenie tegorocznych świąt wspólnie, co jest wynikiem ich bliskiej relacji i wzajemnego szacunku. Mimo rozwodu zależy im na utrzymaniu dobrych stosunków. Niestety, termin rozprawy wywołał niemałe kłopoty.

Termin rozwodu, wyznaczony na 23 grudnia 2024 roku, spowodował niemałe zaskoczenie i frustrację u Agaty Sawickiej:

Taki prezent dostaliśmy. To jest szalone. Dlaczego taka data? I to jeszcze dla osoby z głęboką niepełnosprawnością? – mówi Agata.

Instagram/@lifeonwhlz

W związku z trudnościami wynikającymi z choroby Wojtka, Agata złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy zdalnie. Decyzja sądu w tej sprawie jest wciąż oczekiwana:

Czy Wojtek w zimę naprawdę musi jechać z samego ranka do sądu, skoro wciąż są dostępne rozprawy zdalne? To jest masakra – dodaje smutno.

Agata Sawicka ma nadzieję, że rozwód uda się zamknąć podczas jednej rozprawy:

Byłoby fajnie, bo tu nie ma żadnych problemów. Rozwód jest za obopólną zgodą. Tak naprawdę można by to zaocznie zrobić, w ogóle bez naszego udziału, ale polskie prawo tego nie przewiduje - dodała była partnerka Wojtka Sawickiego.

Co ciekawe, mimo tego, że Agata i Wojtek Sawiccy rozstali się, a na święta Bożego Narodzenia będą już po rozwodzie, mają zamiar spędzić ten czas razem.

Zaskoczyło Was wyznanie Agaty Sawickiej? My życzymy Agacie i Wojtkowi wiele spokoju i uporządkowania wspólnych spraw.

