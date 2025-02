Jak dotąd wiemy, że papież Franciszek pozostaje w stanie krytycznym. Ojciec Święty trafił do rzymskiej kliniki Gemeli w związku z problemami z oddychaniem. W jego przypadku wszelkie komplikacje związane z drogami oddechowymi mogą być alarmujące, ponieważ w młodości duchowny z Argentyny stracił część płuca. Papież już od ponad tygodnia przebywa w szpitalu i nie wiadomo, kiedy go opuści. Pojawiły się też kolejne problemy zdrowotne, jak anemia czy niewydolność nerek. W niedzielę, 23 lutego w bazylice Świętego Jana na Lateranie odbyła się msza za chorego Ojca Świętego. Dziś rano do mediów trafiła nowa wiadomość z Watykanu.

Papież Franciszek odpoczywa

Mimo że stan papieża Fraciszka określany jest jako krytyczny, jego organizm reaguje na leczenie. Watykan poinformował, że papież przespał spokojnie ostatnią noc, co daje nadzieję na dalszą poprawę. Z najnowszego komunikatu Stolicy Apostolskiej wynika, że Ojciec Święty odpoczywa i zbiera siły.

To była dobra noc, papież spał i odpoczywa – przekazał w krótkim oświadczeniu Watykan, jak podaje agencja Reuters.

Stan zdrowia papieża Franciszka się pogorszył

Po przyjęciu do szpitala u papieża wykryto anemię, co wymusiło transfuzję dwóch jednostek krwinek czerwonych. Dodatkowo lekarze odnotowali lekką niewydolność nerek, która jest obecnie pod kontrolą. Watykan nie podał informacji na temat ewentualnych dalszych transfuzji ani przewidywanego czasu hospitalizacji.

Niedawno okazało się, że zdiagnozowano kolejny problem papieża Franciszka. Szczególny niepokój wywołał długi kryzys oddechowy. Lekarze musieli podawać Ojcu Świętemu tlen. Pomimo trudnego stanu zdrowia papież pozostaje przytomny. W niedzielę uczestniczył we mszy świętej, odprawionej w jego apartamencie szpitalnym, co wskazuje na jego wolę do walki o zdrowie.

Papież Franciszek choruje na obustronne zapalenie płuc

Papież Franciszek został przyjęty do rzymskiej Polikliniki Gemelli po poważnym kryzysie oddechowym, który wystąpił w sobotę. Objawy przypominały ciężki atak astmy, co wymagało natychmiastowego podania dużej ilości tlenu. Lekarze zdiagnozowali u 88-letniego papieża obustronne zapalenie płuc, które w jego wieku jest szczególnie niebezpieczne.

Watykan apeluje o sprawdzanie źródeł informacji ws. papieża Franciszka

W związku z ostatnimi doniesieniami na temat stanu zdrowia Papieża Franciszka w sieci zaczęły pojawiać się fałszywe informacje. Niektóre media i użytkownicy mediów społecznościowych rozpowszechniają niepotwierdzone wiadomości, które wprowadzają wiernych w błąd.

W odpowiedzi na te spekulacje Watykan wydał oficjalny komunikat, w którym stanowczo przestrzega przed dezinformacją i apeluje o korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł. Arcybiskup Vincenzo Paglia podkreślił, że jedynym autorytatywnym źródłem informacji o stanie zdrowia Papieża są komunikaty publikowane przez Watykan. Ostatnie oficjalne oświadczenie potwierdza, że stan Ojca Świętego jest poważny, ale stabilny, a wszelkie inne informacje należy traktować z ostrożnością.

