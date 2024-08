Sylwia Grzeszczak wyjawiła, jak wyglądały początki jej kariery. "To nie jest och i ach"

Sylwia Grzeszczak zachwyciła fanów na występie podczas pierwszego dnia "Top of the Top Sopot Festival". Fani jednoznacznie stwierdzili, że to właśnie występ tej wokalistki należał do najlepszych. Zapytaliśmy Sylwię, jak wyglądały początki jej kariery.