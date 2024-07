Zumba to bardzo energiczny rodzaj aktywności fizycznej, który łączy w sobie elementy fitnessu i tańca. Dlatego ważne jest, aby strój do zumby był wygodny, przewiewny i nie krępował ruchów. Buty natomiast powinny być lekkie i stabilne.

Do treningów zumby nie potrzebujesz żadnego konkretnego stroju, ale warto wiedzieć, które ubrania sprawdzą się najlepiej. Przede wszystkim postaw na komfort i wygodę.

Jakie tkaniny są najlepsze na ubrania do zumby

Zumba to forsująca aktywność fizyczna, podczas której możesz spalić nawet 600 kalorii. Dlatego postaw na sportowe ubrania z oddychających materiałów syntetycznych, które nie wchłaniają wody i szybko schną. Ponadto, wybierz materiały o dużej elastyczności i rozciągliwości, które nie będą krępowały twoich ruchów.

Spodnie do zumby: dresy czy legginsy

Spodnie do zumby nie powinny być ani zbyt luźne, ani za ciasne. Najlepsze byłyby legginsy z długą nogawką lub dresy zakończone na dole ściągaczem. Przed kupieniem spodni zrób im test – podskocz, kucnij, zrób kilka przysiadów i wykroków. W ten sposób sprawdzisz, czy są wygodne, nie wbijają się, czy nie odsłaniają za dużo. Sprawdź też czy nie mają żadnych przeszkadzających elementów, takich jak sznurki, zamki, wystające ozdoby.

Co zamiast T-shirtu

Bawełniany T-shirt nie jest najlepszą opcją na zumbę. Koszulki z tego materiału wchłaniają wodę, przez co szybko nasiąkają potem i mogą powodować dyskomfort. Bardziej odpowiedni będzie top z typowo sportowego materiału, na przykład poliestru. Może to być zarówno luźna bluzka, bokserka czy nawet koszulka z długim rękawem. Krój nie ma większego znaczenia, o ile nie będzie krępował twoich ruchów. Zwróć też uwagę na długość koszulki. Za krótka może się podwijać i podchodzić do góry, przez co trzeba ją będzie co chwilę poprawiać.

Najlepsze buty do zumby

Dobre buty na zumbę są przede wszystkim wygodne, lekkie i stabilne. Muszą być idealnie dopasowane do stopy, dlatego najlepiej kupić je, albo chociaż przymierzyć, w sklepie stacjonarnym. Powinny mieć dobrą amortyzację i elastyczną podeszwę, dlatego najbardziej odpowiednie będą modele butów do biegania. Pamiętaj, żeby na zajęcia zumby nie zakładać butów w których biegasz w plenerze lub po prostu chodzisz w nich na co dzień. Buty muszą być czyste, najlepiej z białą podeszwą nie brudzącą parkietu. Po treningu powinny „odpocząć”, to znaczy wyschnąć i wrócić do swojego kształtu.

Bielizna do ćwiczeń

Mimo że z reguły jest niewidoczna, bielizna to jeden z najważniejszych elementów stroju sportowego. Źle dobrana może powodować otarcia i zniekształcenie sylwetki, dlatego nie warto na niej oszczędzać. Bielizna na zumbę powinna być bezszwowa, bez zbędnych ozdób czy koronek. Szczególnie istotny jest odpowiedni dobór biustonosza. Ze względu na dynamiczność i intensywność treningów zumby, musi dobrze trzymać piersi i mieć wysoki stopień stabilizacji i amortyzacji. Powinien być też dobrze dopasowany pod biustem, dlatego wybierz rozmiar o 5 cm mniejszy w obwodzie niż w zwykłych biustonoszach, które nosisz.