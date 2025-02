Koroniewska i Dowbor przyłapani na korcie tenisowym. Paparazzi wszystko uwiecznili

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to - jak widać - sportowe dusze. Ostatnio para wybrała się na jeden z warszawskich kortów tenisowych i wspólnie oddała się grze. Co ciekawe, na miejscu nie zabrakło też paparazzi, którzy uwiecznili na zdjęciach ich sportowe wysiłki. Tylko spójrzcie na to skupienie na twarzach!