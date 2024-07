Pamiętacie słynne „białe kozaczki”, które przez pewien moment w modzie stały się obiektem pożądania, aby za chwilę stać się symbolem modowego kiczu i braku stylu? Czy nadal tak jest? Białe buty pojawiają w kilku odmianach – zarówno w stylizacjach eleganckich, jak i sportowych. A po białe botki sięga nawet sam Karl Lagerfeld!

W historii mody białe buty doświadczyły prawdziwych „wzlotów i upadków”. Początkowo były to buty świadczące o wysokim statusie społecznym i nosili je najbardziej zamożni. W XX wieku unikano jasnego obuwia z przyczyn czysto praktycznych. Pod koniec lat 80. i na początku 90. białe buty dostały nowe życie – głównie w fasonie jasnych kozaczków. Nosiła je każda kobieta, pragnąca podkreślić swoją kobiecość. Z czasem jednak straciły swój urok i stały się obiektem kpin. Utożsamiane z lekkimi obyczajami odeszły na kilka lat w zapomnienie.

Czy białe kozaczki mogą być modne?

Słynne „białe kozaczki”, które oceniane są jako symbol kiczu i braku dobrego smaku, wcale nie zasługują na taki osąd. Wszystko zależy, w jakiej stylizacji się pojawią i z czym zostaną połączone. W połączeniu z obcisłym topem na ramiączkach i kusą, jeansową spódniczką mogą rzeczywiście odbiegać od dobrego stylu w modzie. Gdyby jednak pojawiły się w stylizacji glamour z miętowym sweterkiem oraz rozkloszowaną spódnicą do kolan – efekt stałby się wręcz odwrotny.

Za kostkę, na koturnie, na obcasie, czyli białe buty na co dzień i od święta

Biały kolor pojawia się w wielu modelach butów. Najczęściej ostatnio w adidasach, trampkach, sandałach, balerinach czy szpilkach. Jak widać, można z nimi skomponować zarówno stylizację bardzo elegancką, jak również sportową czy streetową. Często białe buty mogą mieć kolorowe elementy – różnobarwne akcenty (paski, naszywki, nadruki) czy np. sznurówki w przypadku butów sportowych.

Stylizacje. Jak nosić białe buty, aby było... kolorowo?

Białe buty to klasyczny, neutralny kolor w stylizacji, co oznacza, że większość barw do nich pasuje i łatwo je wkomponować prawie do każdej kolorystyki.

Jak łączyć ubrania z białymi butami:

biały kolor w stylizacjach jest mimo wszystko bardzo mocnym akcentem, dlatego warto połączyć go z pastelowymi kolorami;

pasują do nich przygaszone róże, szarości, lekko wyblakła zieleń oraz błękit;

nie powinno się zapominać o klasycznym połączeniu czerni z bielą;

co ważne, białe buty dobrze odnajdują się w... białej stylizacji.

Białe szpilki pasują do cygaretek (spodni 3/4) w pastelowych kolorach, a białe adidasy lub trampki idealnie komponują się z czarnymi rurkami.