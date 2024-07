Drzwi to jeden z najważniejszych elementów aranżacji wnętrza. Nowoczesne modele spełniają nie tylko funkcję użytkową, ale i dekoracyjną. Dobrze dobrane drzwi komponują się z podłogą i stolarką okienną, pasują do stylu całego mieszkania i mogą służyć długie lata.

Drzwi potrafią nadać charakter całemu pomieszczeniu, dlatego ich wybór jest niezwykle ważny i powinien być dokładnie przemyślany.

Wzory drzwi

Przez lata największą popularnością cieszyły się drzwi tłoczone i frezowane, czyli ozdobione wyżłobionymi rowkami dodającymi im klasycznego charakteru. Takie drzwi nadal będą odpowiednie, jeśli twoje wnętrze utrzymane jest w tradycyjnym klimacie. Jednak do nowoczesnego wystroju najlepsze będą drzwi płaskie, czyli gładko wykończone. Są one obecnie najpopularniejsze, bo pasują zarówno do eleganckiego, jak i minimalistycznego wnętrza. Ich wzornictwo jest też na tyle uniwersalne, że szybko nie wyjdzie z mody. Drzwi płaskie są też łatwiejsze w utrzymaniu czystości, bo opadający kurz nie zbiera się w wyżłobieniach i zakamarkach.

Rodzaj wykończenia drzwi

Nowoczesne drzwi wykonuje się zarówno z naturalnego drewna, jak i z płyty MDF wykończonej okleiną lub fornirem. To ostatnie rozwiązanie jest obecnie najpopularniejsze z powodów ekonomicznych, ale również dlatego, że pozwala na wybór spośród wielu kolorów. Największym powodzeniem cieszą się forniry z drzew europejskich, takich jak dąb, klon i orzech oraz z drzew egzotycznych jak wenge i mahoń. Paleta wzorów i kolorów jest jednak niemal nieograniczona.

Jak dobrać kolor drzwi

Najmodniejszy kolor drzwi to od wielu lat biały. Nie tylko nadaje wnętrzu nowoczesny wygląd, ale jest też bezpieczny w aranżacji i łatwo dopasowuje się do charakteru pomieszczenia. Jeśli zdecydujesz się na inny niż biały kolor drzwi, upewnij się, że jest spójny z kolorem podłogi i stolarki okiennej. Nie musi to być identyczny odcień, ale ważne, żeby kolory współgrały ze sobą. Zastanów się też, czy wybrany kolor nie zablokuje w przyszłości możliwości innego zaaranżowania wnętrza, na przykład zmiany koloru ścian czy wymiany mebli.

Drzwi szklane

Szkło to jeden z najmocniejszych trendów ostatnich lat. Drzwi ze szklanymi wstawkami wyglądają efektownie, ale też przepuszczają światło i dają wrażenie większej przestrzeni. Obecnie szło stosuje się też w celach dekoracyjnych. Najbardziej popularne przeszklenia mają kształt wąskich prostokątnych pól i mogą być ułożone pionowo lub poziomo. Hitem ostatnich lat są jednak drzwi w całości wykonane ze szkła satynowego. Są one bardzo nowoczesne i najlepiej sprawdzą się we wnętrzach urządzonych właśnie w tym stylu. Mogą być całkowicie prześwitujące, o różnym stopniu przezroczystości lub kolorowe. Popularne są zarówno całkowicie gładkie, jak i pokryte różnorodnymi wzorami.