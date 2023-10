W nowoczesnej sypialni największy nacisk warto położyć na dwie kwestie: przestrzeń i funkcjonalność. Nie powinna być to przestrzeń zagracona ani przeładowana, lecz czysta i uporządkowana. Nawet, jeśli twoja sypialnia jest niewielka, dodaj jej przestrzeni za pomocą wizualnych trików, takich jak minimalistyczny wystrój, jasne barwy, meble wykończone na połysk i dobre doświetlenie pokoju.

Reklama

Jakie materiały będą pasowały do sypialni w nowoczesnym stylu? Panuje tu dość duża dowolność, bo większość aranżacyjnych stylów świetnie się prezentuje w nowoczesnej odsłonie, np. jeśli połączysz krystaliczną biel i drewno, uzyskasz wnętrze ponadczasowo eleganckie, ale i przytulne. Do nowoczesnej stylistyki, oprócz naturalnych tkanin czy szlachetnego drewna, będą też pasowały elementy w stylu glamour, takie jak szkło, srebrne dodatki i tworzywa sztuczne.

Jeśli chodzi o kolory, wiele zależy od twoich upodobań. W nowoczesny styl świetnie się wpisze monochromatyzm lub zastosowanie dwóch kontrastowych barw, np. bieli i czerni. Jednak wiele nowoczesnych wnętrz wcale nie stroni od kolorów, lecz wprost przeciwnie – śmiało łączy w sobie różne barwy. Zwróć uwagę, aby unikać kolorów bardzo intensywnych i krzykliwych na rzecz bardziej stonowanych i pastelowych. Najlepiej odpoczywa się bowiem w pomieszczeniach o neutralnej kolorystyce.

Mat. prasowe

Meble do nowoczesnej sypialni

Wybierając meble do nowoczesnej sypialni, pamiętaj, że pomieszczenie to ma być przede wszystkim funkcjonalne i komfortowe, dlatego najlepiej jest zdecydować się tylko na to, co jest dla ciebie niezbędne. Zbyt dużo mebli może ograniczyć możliwość swobodnego poruszania się po pomieszczeniu.

Zobacz także

Podstawą jest oczywiście łóżko – w nowoczesnym wydaniu o prostej, minimalistycznej konstrukcji. Jeśli przestrzeń na to pozwala, możesz pokusić się też o szafki nocne lub półki przy łóżku. Oprócz tego w sypialni może się znaleźć szafa, niewielka komoda, fotel lub pufa. Uważaj jednak, żeby nie przesadzić i nie zagracić wnętrza.

Staraj się meble utrzymać w jednej stylistyce, tak aby wnętrze nie przytłaczało mnogością stylów lub nie wydawało się po prostu chaotyczne. Ciasną lub niedoświetloną sypialnię optycznie powiększysz, wybierając meble wykończone na wysoki połysk (i w jasnym kolorze – najlepiej białe lub beżowe).

Mat. promocyjne

Nowoczesne łóżka do sypialni

Jakie łóżka sprawdzą się w nowoczesnej sypialni? Solidne, o prostej konstrukcji, ale przede wszystkim wygodne. Dobrej jakości stelaż i odpowiednio wyprofilowany materac to podstawa udanego odpoczynku – nie warto na tym oszczędzać. Wygląd ramy łóżka dobierz do stylizacji wnętrza i przede wszystkim własnego gustu – to tobie ma się podobać w pierwszej kolejności. Zastanów się, czy wolisz łóżka metalowe, czy drewniane, a także – czy podoba ci się konstrukcja prosta i ascetyczna, klasyczna, czy może pełna zdobień w stylu retro?

W małym mieszkaniu, w którym nie ma wydzielonego miejsca na garderobę czy składzik, szczególnie ważne jest sprytne przechowywanie. Jeśli ogranicza cię metraż, rozważ kupno łóżka z miejscem do przechowywania pod materacem. To bardzo wygodne i estetyczne rozwiązanie.

Szafy i komody w sypialni

Szafy i komody również dopełniają wizerunku pomieszczenia. W dużych mieszkaniach i domach może się obyć bez części garderobianej w sypialni, bo można na to wydzielić osobne pomieszczenie. Jeśli u ciebie jest inaczej, wybierz szafę tak, aby mieściła jak najwięcej rzeczy – jeśli jest ich dużo, być może najlepszym wyjściem będzie szafa na wymiar. W nowoczesnej sypialni nie ma przestrzeni na chaos i bałagan, wszystko powinno mieć swoje miejsce. Sprawdzą się sprytne systemy cargo, koszy i prowadnic, a także wszelkie wieszaki i organizery.

W małym pomieszczeniu możesz zdecydować się na białą szafę, która nieco zleje się ze ścianą i nie przytłoczy pokoju. Lustra za to wizualnie powiększą przestrzeń. Drzwi przesuwne pozwolą na swobodny i wygodny dostęp do zawartości nawet wtedy, gdy miejsce jest mocno ograniczone.

Szafki i stoliki nocne

Jeśli metraż sypialni na to pozwala, warto pokusić się o kupno szafek nocnych. Nie tylko postawisz na nich lampki, ale też będziesz mieć pod ręką wszystkie przydatne i niezbędne przedmioty, np. książkę, szklankę wody czy chusteczki do nosa. Szafki to delikatny akcent aranżacyjny, który wizualnie powinien być dopasowany do łóżka.

Zwróć uwagę również na ich wysokość. Ocenisz ją na podstawie wysokości, na jakiej znajdzie się materac – blat szafki powinien wypadać ok. 15 cm wyżej, żeby sięganie do niej było maksymalnie wygodne.

Szafki mogą być w pełni zabudowane bądź wyposażone jedynie w małą półeczkę albo szufladkę pod blatem. Ten pierwszy wariant jest lepszy do pomieszczeń wizualnie nieco cięższych (lub gdy zazwyczaj przy łóżku przechowujemy naprawdę dużo przedmiotów). Niezabudowane szafki (szczególnie w jasnym kolorze) dodadzą sypialni nieco lekkości, nie przytłoczą jej i będą podbijać wrażenie przestronności.

Mat. prasowe

Dodatkowe meble w sypialni

Na większym metrażu spokojnie zmieści się coś więcej niż samo łóżko, szafa i stoliki nocne. Jakie meble mogą uzupełnić wyposażenie sypialni?

wygodny fotel – w połączeniu z odpowiednią lampą (np. stojącą z regulowanym ramieniem) i stolikiem oraz podnóżkiem lub pufem, może stanowić przytulny kącik do czytania;

puf – może być miejscem do siedzenia (np. podczas ubierania się), może również służyć jako dodatkowe miejsce do przechowywania, jeśli zawiera w swoim wnętrzu wbudowany pojemnik. Do tego, aby można było wygodnie usiąść, sprawdzi się również ława ustawiona w nogach łóżka;

toaletka – warto ją ustawić tuż pod oknem, tak aby w ciągu dnia można było cieszyć się światłem dziennym o dobrym natężeniu. Toaletka to nie tylko blat, na którym trzyma się kosmetyki. Może mieć również wbudowaną szafkę lub szufladkę, lustro i półeczki, dzięki czemu przechowywanie kolorowych kosmetyków i akcesoriów jest wygodniejsze.

Oświetlenie do nowoczesnej sypialni

Absolutna podstawa oświetlenia każdej sypialni to światło górne oraz boczne przy łóżku. Wygląd lamp dostosuj do aranżacji pomieszczenia – ich design naprawdę robi dużą różnicę. W ofercie oświetlenia do sypialni IKEA znajdziesz lampy i lampki o wielu różnych kształtach i kolorach.

Światło sufitowe

Włącza się je podczas wchodzenia do pomieszczenia, przyda się również w czasie ścielenia łóżka, sprzątania czy przeglądania zawartości szafy. Powinno mieć neutralną barwę i być dość jasne, aby dobrze oświetlić pokój. Wśród lamp i żyrandoli do sypialni IKEA znajdziesz bez trudu takie, które będą idealnie pasowały do twojej sypialni.

Czy istnieją jednak jakieś uniwersalne zasady? Lampy wiszące sprawdzą się w pomieszczeniach o wysokim suficie, w przypadku niższego lepiej wybrać plafon. Sypialnia to miejsce relaksu i wyciszenia, dlatego unikaj lamp reflektorowych o ostrym świetle na rzecz takich, które je rozpraszają – o kloszach papierowych, szklanych lub materiałowych, najlepiej białych. Odpadają lampy, w których klosz okala żarówkę od góry – musi być ona zasłonięta od dołu, żeby nie raziła w oczy osoby leżącej na łóżku. Pamiętaj też, że włącznik do światła górnego musi znajdować się w wygodnym i intuicyjnym miejscu przy wejściu, ale opcjonalnie można zamontować go również po obu stronach łóżka;

Mat. prasowe

Światło przy łóżku

Również jest niezbędne, nie tylko gdy chcesz czytać książkę w łóżku przed zaśnięciem, ale i jako nastrojowe, romantyczne i delikatne oświetlenie sypialni. Powinno mieć ciepłą barwę i niezbyt silne natężenie. Miłośnicy czytania mogą wybrać lampki nocne IKEA skupiające światło (tak, aby w czasie czytania nie przeszkadzać drugiej osobie). Równie dobrze sprawdzą się lampki stołowe, a nawet niektóre lampy stojące (np. takie z regulowanym ramieniem).

Oświetlenie dekoracyjne

W nowoczesnej sypialni warto korzystać z nowoczesnych rozwiązań, takich jak żarówki, których natężeniem i kolorem można sterować przy pomocy pilota, albo modne oświetlenie ledowe. To drugie można zastosować jako oświetlenie przypodłogowe, można nim również podkreślić sufit (to optycznie nieco podwyższy pomieszczenie), ścianę za łóżkiem, wnękę czy np. półkę. Może też stanowić dodatkowe, praktyczne oświetlenie szaf czy regałów.

Światło ledowe ma wiele zalet, jest ekonomiczne i ekologiczne, a przede wszystkim dodaje sypialni jednocześnie przytulności i nowoczesnego charakteru.

Materiał powstał z udziałem marki Ikea