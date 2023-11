Blanka Lipińska zdecydowała się odpowiedzieć na kilka pytań od swoich obserwatorów i przy okazji pokazała zaskakujące zdjęcie. Widać na nim płotek, jakim autorka bestsellerowych powieści zdecydowała odgrodzić się od dzieci, które zbierały cukierki na Halloween. To dość oryginalne rozwiązanie... Jesteście zaskoczeni!

Halloween jest coraz popularniejsze nie tylko wśród dzieci, ale i gwiazd, które prześcigają się w coraz bardziej zaskakujących przebraniach. Tymczasem Blanka Lipińska nie ukrywa, że jest zdecydowaną przeciwniczką tego święta i postanowiła, że nie tylko nie będzie go obchodziła, ale nie ma zamiaru otwierać drzwi swojego domu dla dzieci, które tego dnia zbierają słodkości w ramach zabawy "cukierek albo psikus". Aby utrudnić dzieciom dostęp do drzwi autorki "365 dni" ustawiła specjalną blokadę.

Zobacz także: Blanka Lipińska schudła nagle 35 kg. Oto jej sekret

To rozwiązanie nieco zaskoczyło internautów i pojawiły się też słowa krytyki, na które Blanka Lipińska odpowiedziała wprost, że sama nie wie, skąd u niej tak silna potrzeba izolacji. Co więcej, ma też apel do rodziców dzieci, aby tłumaczyły im, że nie wszyscy obchodzą Halloween.

W tym roku zabezpieczyliśmy się i tak wygląda wejście do mojego mieszkania. Czy to w czymś pomoże? Nie sądzę. Niestety. Może im trochę utrudni życie. Natomiast chciałabym wystosować apel do rodziców bąbelków, którzy dzisiaj puszczą bąbelki, żeby się świetnie bawiły. Uprzedźcie może dzieci, że nie wszyscy muszą chcieć się bawić i to nie jest święto przymusowe, tylko dobrowolne

dodała Blanka Lipińska.