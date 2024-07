Ścianę w salonie można wytapetować lub pomalować na jeden lub więcej kolorów. Ponadto do dekoracji sprawdzą się fototapety, panele 3D, cegły, drewno oraz ozdoby.

Salon to najbardziej reprezentatywne miejsce w domu, dlatego warto szczególnie zadbać o jego wygląd. Kolor ścian musi współgrać ze stylem pomieszczenia i pasować do mebli, ozdób, oświetlenia oraz sprzętu. Ważna jest również konsekwencja w kreowaniu kolorystyki salonu, aby barwa farby nie gryzła się z kolorem kanapy, a tapeta z dywanem. Dzięki temu unikniesz wielobarwnego miszmaszu na ścianach.

Jednolite kolory ścian

To najpopularniejsza i wiecznie modna metoda dekoracji ścian. Sprawdzi się dla osób ceniących klasyczne wystroje oraz lubiących harmonię. Wystarczy pomalować ścianę jednolitą farbą o pastelowej lub ostrzejszej barwie. W tym sezonie królują stonowane kolory, takie jak biele, beże czy szarości. Dzięki zastosowaniu takich barw będziesz mógł łatwo dobrać wystrój wnętrza lub go zmienić w dowolnym momencie. Do bieli, beżów i szarości pasują niemal każde kolory dywanów, mebli oraz ozdób. Ostrzejsze barwy, np. czerwienie, zielenie lub fiolety, są efektowne, ale należy z nimi uważać. Mogą drażnić wzrok i wywoływać napięcie, a przy tym trudniej dobrać do nich stylizacje.

Mieszanka kolorowych farb

To wersja dla osób odważnych, lubiących kontrasty. Ta modna metoda najczęściej występuje w wersji dwubarwnej, czyli przeciwstawne ściany są pomalowane jedną farbą. Najlepiej, gdyby kolory kontrastowały ze sobą (np. czarny i biały, błękitny i granatowy).

Tapety

Ten typ zdobienia ścian jest wciąż modny. Ile gustów, tyle rodzajów tapet, zatem każdy znajdzie coś dla siebie. Szczególną uwagę warto zwrócić na nowoczesne tła z ciekawymi deseniami, np. tłoczeniami, motywami kwiatowymi, abstrakcyjnymi kształtami, w prążki, w grochy czy w kratę. Podobnie duży jest wybór kolorów tapet. Na rynku znajdziesz zarówno te w stonowanych barwach, jak i ostrzejsze lub kontrastujące. Aby nie przytłoczyć całego pomieszczenia, można wytapetować jedną ścianę lub jej część.

Fototapeta

To rodzaj tła przedstawiający jakiś realistyczny obraz. Może to być osoba, budynek, miejsce. W nowoczesnym salonie sprawdzą się fototapety z miastami lub krajobrazami.

Panele 3D

To nowoczesna wersja tradycyjnych paneli. 3D zawierają specjalnie wykonane żłobienia, odbicia oraz wzory, które nadają wnętrzu trójwymiarowość. Panele mogą być wykonane z gipsu, plastiku płyt drewnopochodnych lub drewna.

Cegła na ścianie

To hit ostatnich lat. Nadaje wnętrzu klasyczny i świeży charakter. Cegiełki możesz zachować w naturalnym odcieniu lub pomalować farbą.

Drewno

Drewno w salonie zyskuje coraz większą popularność. Drewniane deski na ścianach w białym lub szarym kolorze są charakterystyczne dla stylu skandynawskiego. Rodzaj i strukturę drewna możesz dobrać według własnych upodobań. W salonie dobrze sprawdzą się różnego typu panele – nadadzą pomieszczeniu przytulny charakter.

Obrazy, plakaty, zdjęcia

Tego typu stylizacja pozwoli na szybką zmianę wnętrza i przykuwa wzrok. Ważne, by ozdoby były spójne z aranżacją pokoju. Obrazy mogą być reprodukcjami słynnych malarzy, dziełami mało znanych artystów bądź pracami własnymi. Podobnie zdjęcia mogą przedstawiać twoich bliskich, znaną osobę, ciekawe miejsce czy ładny krajobraz. Odpowiednio dobrane ramy są dobrym wykończeniem, ale duże obrazy lub wydruki na płótnie można wieszać również bez ram. Oprócz klasycznej formy pojedynczego obrazu, można składać całość z kilku fragmentów.