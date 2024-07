Do jazdy na snowboardzie potrzebna jest odzież, która przepuszcza powietrze i nie przemaka. Bielizna termoaktywna, spodnie z Gorete-xu i rękawiczki wzmocnione kevlarem to idealny wybór.

Bielizna termoaktywna przyda się do jazdy na snowboardzie i na co dzień, kiedy jest zimno. Rękawice używane przy jeździe na nartach raczej się nie sprawdzą przy szusowaniu na desce - dosyć szybko się zniszczą.

Bielizna do jazdy na snowboardzie

Do jazdy na snowboardzie najlepiej kupić bieliznę termoaktywną. Utrzymuje ona optymalną temperaturę, niezależnie od temperatury powietrza i wiatru. Odprowadza pot na zewnątrz skóry, dzięki czemu ta pozostaje sucha. Bielizna używana w trakcie sportów zimowych powinna ściśle przylegać do ciała. Jest rozciągliwa i bardzo wygodna w noszeniu. Zapewnia cyrkulację powietrza np. na plecach, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Bielizna termoaktywna to nie tylko majtki i biustonosze. Obejmuje również koszulki i kalesony lub legginsy. Jest wykonywana z materiałów, które szybko schną, np. Coolmaxu i Rhovylu. Nieprzyjemnemu zapachowi potu zapobiega natomiast srebrna nić. Srebro ma właściwości bakteriobójcze, dlatego niweluje woń potu.

Jak wybrać spodnie snowboardowe?

Spodnie snowboardowe powinny przepuszczać powietrze, odprowadzać pot na zewnątrz i być wiatro- oraz wodoodporne. Oddychalność mierzy się w gramach wody , które przepuszcza m2 materiału w ciągu 24 godzin. Najlepiej kupić spodnie o parametrach od 10000 do 20000 g/m2/24h. Im wyższa wartość, tym spodnie lepiej przepuszczają powietrze i odprowadzają pot. Wodoodporność jest natomiast mierzona w milimetrach słupa wody. Idealny wybór to spodnie o parametrach 10000-15000 mm słupa wody. Bardzo dobre parametry ma membrana Gore-tex.

Dobrze, aby spodnie snowboardowe były wyposażone w boczne kieszenie, w których można trzymać podręczne drobiazgi, np. klucze lub chusteczki. Najlepiej, aby kieszenie były zamykane na zamek błyskawiczny.

Na nogawkach spodni powinien znajdować się fartuch śnieżny, który należy nałożyć na buty. Można go zamocować gumką i dodatkowo haczykiem, dzięki czemu do nogawek nie nasypie się śnieg.

Spodnie snowboardowe miewają też wzmocnienia na kolanach, np. zrobione z materiału Cordura. Mogą być też wykonane z materiału antypoślizgowego. Tego typu dodatkowa warstwa materiału chroni odzież przed szybkim przetarciem się. Częste upadki przyspieszają bowiem konieczność wymiany spodni na nowe.

Jakie rękawice do jazdy na snowboardzie kupić?

Rękawice powinny być nieprzemakalne i wyposażone w oddychającą membranę. Muszą być także odporne na uszkodzenia, co zapewnia np. kevlar, z którego wykonywane są sztuczne włókna odporne na rozciąganie i dodatkowo wzmacniające tkaninę. Najlepiej, aby rękawice snowboardowe miały ściągacze przy nadgarstkach. Niektóre modele są wyposażone w dodatkowy ściągacz przy zakończeniu rękawicy (tzw. wylocie), dzięki czemu śnieg nie dostaje się do jej środka. Polecane są rękawiczki jednopalczaste, które są cieplejsze niż pięciopalczaste. Praktycznym rozwiązaniem są linki z pętelką do założenia na nadgarstek, które zapobiegają zgubieniu rękawic.

Ubrania snowboardowe dla dzieci

Wybierając strój do jazdy na desce dla dziecka należy się kierować zasadami opisanymi powyżej. Szczególną uwagę warto jednak zwrócić na:

obecność kieszonki w rękawiczkach - warto włożyć do nich dodatkowe ocieplacze wypełnione płynem, które po potrząśnięciu wydzielają ciepło,

- warto włożyć do nich dodatkowe ocieplacze wypełnione płynem, które po potrząśnięciu wydzielają ciepło, długość bielizny termoaktywnej - koszulka nie powinna wysuwać się ze spodni.