Monika Olejnik udowadnia, że modą można się bawić i dziennikarka nigdy nie stroniła od eksperymentów, choć czasem jej stylizacje wzbudzają skrajne emocje. Mimo to gwiazda TVN jest nadal jedną z najlepiej ubranych Polek i każdą kolejną stylizacją pokazuje, że wiek to tylko liczba, a zestawy, jakie wybiera z powodzeniem można byłoby zobaczyć na ulicach miast uchodzących za stolice światowej mody. Tym razem Monika Olejnik została przyłapana przez paparazzi i po raz kolejny trudno przejść obojętnie obok jej stylizacji, która tym razem nie należy do tanich... Ten jeden dodatek jest wart fortunę, ale to spodnie grają pierwsze skrzypce!

Monika Olejnik na zakupach w stylizacji za 40 tys. zł

Monika Olejnik w programie "Kropka nad i", który prowadzi w TVN24 od lat prezentuje swoje eleganckie stylizacje, podobnie jest na czerwonym dywanie, kiedy dziennikarka zawsze zaskakuje spektakularną kreacją, ale jeśli chodzi o codzienne zestawy — tu pozwala sobie na więcej luzu i często sięga po ubrania zgodne z najgorętszymi trendami. Dziennikarka może pochwalić się świetną formą, od lat biega i dba o aktywność sportową, co znajduje przełożenie w jej sylwetce. Jakiś czas temu Monika Olejnik przechodziła trudny czas związany z chorobą nowotworową, że nie zamierzała się poddać i wygląda na to, że znów jest w pełni sił.

#RakNIEwyrok W jednym z prawie słonecznych miesięcy 2024 roku usłyszałam diagnozę - nowotwór piersi. Potem jeden z weekendów spędziłam w szpitalu. Po operacji jest lepiej, podejmuje nowe wyzwania i czuję się lepiej/ Mam świadomość, że miliony ludzi na świecie przeżywają większe problemy, ale bardzo was #proszę Kochani badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach napisała Monika Olejnik na Instagramie.

Teraz paparazzi przyłapali Monikę Olejnik w Warszawie. Wygląda na to, że dziennikarka wybrała się na zakupy, bo w ręku trzymała torbę z drogiego butiku. Gwiazda TVN była zajętą rozmową telefoniczną, ale nie sposób pominąć jej stylizacji. Sama torebka marki Chanel to wydatek rzędu 35 tys. zł. Zobaczcie zdjęcia!