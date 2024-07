Gorączka u niemowlaka to mechanizm, dzięki któremu organizm najczęściej broni się podczas infekcji przed namnażaniem się bakterii i wirusów. Jeśli temperatura nie przekracza 39ºC, można leczyć dziecko na własną rękę dostępnymi w aptece lekami przeciwgorączkowymi. Trzeba jednak być wyczulonym na wszelkie objawy towarzyszące, bo wystąpienie niektórych wymaga niezwłocznej konsultacji lekarskiej.

Wysoka gorączka jest zawsze niebezpieczna

Pierwszym i najważniejszym wyznacznikiem zagrożenia zdrowia, a nawet życia gorączkującego dziecka jest wysokość temperatury. Za wartość progową przyjmuje się 40ºC – większa powoduje uszkodzenie białek w receptorach mózgowych. Nie wolno dopuścić, by niemowlę pozostawało bez opieki lekarskiej, kiedy temperatura zbliża się do wartości granicznej. Dla noworodka, który nie przekroczył 3. miesiąca życia niebezpieczna jest nawet nieznaczna gorączka, za którą uznaje się u dzieci 38,5ºC. Już wtedy trzeba się udać do szpitala. Dziecku powyżej 3. miesiąca życia można podać lek przeciwgorączkowy (ibuprofen lub paracetamol) i poczekać na poprawę od 0,5 do 1 godz. Jeśli ta nie nastąpi, także trzeba skontaktować się z lekarzem. Bardzo groźny jest szybki i nagły wzrost temperatury ciała – objaw charakterystyczny wielu groźnych chorób, np. sepsy. Wówczas skuteczność leczenia zależy w głównej mierze od tego, jak szybko dziecko otrzyma pomoc lekarską.

Gorączka u niemowlaka – groźne objawy towarzyszące

Drugim sygnałem ostrzegawczym są objawy towarzyszące gorączce, które oznaczają, że dziecko mogło zapaść na chorobę wymagającą podjęcia dodatkowego leczenia (oprócz podawania środków przeciwgorączkowych). Takimi objawami są wymioty, biegunka, bóle brzucha, ból gardła, ból ucha czy ból podczas oddawania moczu. U niemowląt o wiele trudniej niż u większych dzieci zauważyć niektóre z tych dolegliwości, dlatego trzeba bacznie je obserwować – o bólu ucha świadczyć może np. częste dotykanie uszu, natomiast o bólu podczas oddawania moczu – płacz w trakcie moczenia pieluszki. Natychmiast trzeba zgłosić się do lekarza, kiedy dziecko:

ma drgawki,

ma sztywny kark,

ma zaburzenia świadomości, ciężko je wybudzić ze snu,

ma zaburzenia oddychania lub świszczący oddech,

jest silnie pobudzone,

jest odwodnione (ma suche usta, rzadko oddaje mocz, płacze „bez łez”),

reaguje płaczem na przytulanie i dotykanie,

dostało wysypki.

Jeśli dziecko reaguje na leki przeciwgorączkowe, ale wysoka temperatura nawraca dłużej niż przez 5 dni, jest chore przewlekle lub w ostatnim czasie było hospitalizowane, także powinien zbadać je lekarz.