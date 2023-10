Ola i Michał Żebrowscy stale dostarczają swoim fanom sporą dawkę rozrywki, ale tym razem przerośli najśmielsze oczekiwania. Aktor wcisnął się w spodnie żony i dumnie zapozował przed obiektywem. W komentarzach istne zatrzęsienie.

Obserwatorzy Michała Żebrowskiego, a w szczególności Oli Żebrowskiej, nie mogą narzekać na nudę. Ukochana aktora nie tylko stara się przełamywać tematy tabu i zabierać głos w ważnych sprawach, ale też pokazywać zwyczajne, codzienne życie w zabawny sposób. Nierzadko główną gwiazdą na jej profilu jest jej mąż, który podobnie jak ona, ma ogromny dystans do siebie.

Tym o to sposobem mogliśmy już zobaczyć Michała Żebrowskiego w naprawdę barwnych wydaniach, a tym razem widzimy go w... damskich spodniach. Aktor postanowił wykorzystać fakt, że Ola zamierza zareklamować tę część garderoby i sam w nią wskoczył! Gdyby tego było mało, pomaszerował przed obiektyw i uwydatniając swoją sylwetkę od tyłu, pozwolił zrobić sobie zdjęcie.

Fotka oczywiście trafiła na profil Oli Żebrowskiej, a internauci wprost oszaleli z zachwytu. Żebrowska zadała nawet fanom pytanie, kto lepiej wygląda w tych spodniach, ale odpowiedź chyba jej się nie spodoba. Michał nie miał sobie równych i skradł serca wszystkich.

Nie no, Michał the best

- piszą fani.