Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" opublikowała nowe zdjęcie w letniej stylizacji i udowodniła, że w sukience z sieciówki można prezentować się doskonale. Gwiazda 8. edycji randkowego hitu przy okazji zaprezentowała swoją figurę, o którą dba podczas regularnych treningów. Podoba Wam się model sukienki na lato, którą wybrała Kamila Boś. Wiemy, gdzie kupicie podobną! Kamila z "Rolnik szuka żony" w boskiej sukience z Zary. Kamila w programie "Rolnik szuka żony" szukała swojej drugiej połowki, ale ostatecznie jej relacja z Adamem zakończyła się przed wspólną randką. Rolniczka, dzięki udziałowi w randkowym hicie TVP znalazła przyjaźń, chodzi oczywiście o Elżbietę, oraz zyskała ogromną rozpoznawalność. Od czasu do czasu Kamila publikuje nowe zdjęcia w mediach społecznościowych i zdradza, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Tymczasem internautki zwracają uwagę na stylizacje rolniczki, które zawsze są perfekcyjnie dobrane. Jakiś czas temu Kamila z "Rolnik szuka żony" zwracała uwagę w czerwonej stylizacji weselnej , a teraz przyciąga wzrok w kwiecistej sukience z Zary za 139 złotych. To idealny look na lato! Sami spójrzcie... Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz w zestawie z Sinsay. Kupicie go na wyprzedaży za 34 zł! Modne sukienki w kwiaty o długości maxi znajdziecie nie tylko w Zarze, ale również w Reserved czy Sinsay . Niektóre modele z motywem kwiatowym w roli głównej są aktualnie dostępne na letniej wyprzedaży. Prawdziwe perełki można kupić nawet za 40 zł. Tego typu modele idealnie sprawdzą się w upalny dzień. Kamila z "Rolnik szuka żony" uwielbia nosić kobiece sukienki, które podkreślają jej sylwetkę. Niedawno rolniczka pochwaliła się swoim wyborem na przyjęcie weselne. Trzeba przyznać, że to...