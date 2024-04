Doda postanowiła zabrać głos i przestrzec swoich fanów przed szkodliwą modą na odchudzanie niezdrową drogą. Jest przerażona tym, jak ludziom łatwo przychodzi sięganie np. po leki na insulinooporność, których zupełnie nie potrzebują:

Nie zdają sobie sprawy, że nie chorując na żadną z tych chorób i nie będąc w kategorii osób, które potrzebują tych leków, tylko i wyłącznie by podkręcić swój wygląd, czyli próżność i popisywać się szybkim efektem, bo nikomu nie chce iść się na siłownię

Jest również wściekła na gwiazdy, które to robią i próżnie chwalą się efektami odchudzania w sieci.

Doda o niebezpiecznej "modzie na odchudzanie"

Jakiś czas temu Doda zdradziła sekrety swojej sylwetki. Nie ma wątpliwości, że w jej przypadku lista wyrzeczeń jest ogromna, a swoją siłę opiera na zdrowym odżywianiu i godzinach na siłowni. Niedawno została ogłoszona drugą najbardziej zasięgową gwiazdą, na liście "TOP 100 osoby publiczne 2023" według See Bloggers i właśnie teraz postanowiła to wykorzystać.

Chciałabym powiedzieć Wam to, czego nie powiedzą im inne gwiazdy, z krótkiego i prostego powodu ponieważ same to robią

Doda zaznaczyła, że wie jaki wpływ ma na kobiety, które ją obserwują w kwestiach urodowych czy modowych, więc postanowiła zabrać głos na temat niezdrowych i wręcz niebezpiecznych sposobów nie tylko na odchudzanie ale i poprawianie wyglądu:

Jak wiecie, moda zawsze przychodzi z góry, czyli od gwiazd, celebrytów ze szklanego ekranu tudzież telefonu teraz. Większość z nich dla pogoni za czasem nieosiągalną czasami dla nich sylwetką, piękną cerą, wyglądem, którym chcą się popisywać przed swoimi fanami są w stanie robić bardzo różne głupoty. Bardzo się poświęcać, a potem zbierać tego plony. Oczywiście nikt, nie powie, jaką cenę za to płacą zdrowotnie itd. Ja Wam zaraz powiem, żebyście tego nie robili. Mam wrażenie, że (biorąc pod uwagę różnych moich znajomych) niestety jak papugi powtarzają wszystko to, co robią gwiazdy, nawet ze szkodą dla nich samych.

Instagram @dodaqueen

Doda poruszyła m. in. temat hormonu wzrostu:

Jak wiecie, moda nie zawsze ma rozum. 15 lat temu była moda na hormon wzrostu, przyszła zza Oceanu, wszystkie gwiazdy go używały, bo najwidoczniej jakiś amerykański lekarz-idiota wmówił im, że będą świetnie wyglądać, zatrzymają czas, oczywiście większość z tych osób potem płakała, ponieważ efekty uboczne i nadużywanie można potem widzieć gołym okiem, jak w tragicznym regresie ich dopadło.

Ostro wypowiedziała się również na temat walki z trądzikiem, niezwykle silnym lekiem:

Następnie była moda, żeby poprawić sobie cerę, mimo iż nie mierzyli z nadającym się do natychmiastowego leczenia trądziku, czyli izotec, bardzo ciężki lek dla wątroby. Podpisujesz dokument, że nie będziesz zachodził w ciążę, bo tak fatalnie wpływa na płód, ale oczywiście wszyscy zażywali to jak tictaki. A teraz jest moda na co? Na lek na insulinooporność.

Instagram @dodaqueen

Doda jest przerażona, jak prosto ludziom przychodzi zażywanie leku na insulinoopornośc, tylko po to, by osiągnąć szybkie efekty odchudzania:

Nie ważne, że nie macie nic wspólnego z cukrzycą, po prostu wszyscy to żrą, bo inaczej się tego nie da nazwać, żeby wyglądać chudo i masowo chudnąć. Nie zdają sobie sprawy, że nie chorując na żadną z tych chorób i nie będąc w kategorii osób, które potrzebują tych leków, tylko i wyłącznie by podkręcić swój wygląd, czyli próżność i popisywać się szybkim efektem, bo nikomu nie chce iść się na siłownię, nikomu nie chce się na tryb sportowy, nie nadużywać używek, spać, dieta, dyscyplina - różne rzeczy, które są na wyciągniecie ręki ale trzeba mieć do tego charakter, sami siebie skazują na fatalne skutki uboczne.

Dodaje:

Sami będziecie świadkami swojego tragicznego samopoczucia, sami będziecie świadkiem jak sypią się jak domki z kart, różne osoby, które przeginają, kładąc swoją przyszłość, zdrowie na szali, ryzykując i igrając sobie z tym, co się może z nimi stać i o zgrozo, jak będą wyglądać, bo tak. Coś co daje szybko efekt, szybko go też odbiera albo odbiera coś innego. Bo w przyrodzie nic nie ginie.

Doda Pawel Wodzynski/East News

Doda apeluje do fanów, by do swojego zdrowia podchodzili z szacunkiem i nie ulegali szkodliwym modom:

Moi drodzy, posłuchajcie drugiego miejsca z TOP100, Nie jest łatwo, bo nie jest. Czasami są gorsze chwile, ale trzeba się zdyscyplinować i pokazać swoją siłę charakteru, bo organizm, to jest jedyny dom, z którego się nie wyprowadzimy do końca życia, ale takie działanie zgodne z naturą, dadzą efekty długoterminowe i przede wszystkim żadnych efektów ubocznych. Dbajcie o siebie kochani, nie faszerujcie się lekami, których efekt możecie sami osiągnąć, może nie szybko ale bezpiecznie.

