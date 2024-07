Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że zdrowe odżywianie ma wiele zalet. Zdrowe odżywianie zwiększa odporność, pomaga żyć bezstresowo i poprawia pracę układu pokarmowego.

1. Zdrowe odżywianie zwiększa odporność

Dzięki zdrowemu odżywianiu system immunologiczny dostaje dodatkowe wsparcie, a co za tym idzie, zwiększa się odporność na przeziębienia, infekcje i inne choroby. Żeby cieszyć się zdrowiem nawet podczas jesiennej słoty, czy mroźnej zimy, należy zadbać o to, by posiłki były urozmaicone i zawierały duże ilości witaminy C. Można ją znaleźć nie tylko w cytrusach, ale także w typowo jesiennych sezonowych roślinach jak dynia czy kiszona kapusta. Równie ważne jest przyjmowanie odpowiedniej ilości tłuszczy roślinnych oraz ryb morskich.

2. Zdrowe odżywianie pomaga żyć bezstresowo

Te same substancje, które wzmacniają odporność, działają korzystnie także na kondycję psychiczną. Duża ilość witaminy C szybko i skutecznie obniży poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Jeśli wiesz, że czeka cię bardzo stresująca rozmowa lub wystąpienie, zjedz wcześniej pomarańczę lub wypij szklankę świeżego soku cytrusowego. Szybciej wrócisz do równowagi emocjonalnej, a przy okazji wzmocnisz cały organizm. Należy też dbać o to, by w diecie nie zabrakło magnezu i potasu. Magnez wzmacnia układ nerwowy, a potas jako pierwszy jest spalany podczas stresujących chwil, więc musi być uzupełniany. Jedzenie codziennie pełnowartościowego białka pozwala też uniknąć wahań nastroju, z kolei jego brak może wywołać niepokój, osłabić pamięć oraz zwiększyć podatność na stany depresyjne.

3. Zdrowe odżywianie na lepszą pracę układu pokarmowego

Zdrowe odżywianie wpływa również na lepszą pracę układu pokarmowego. Dzięki jedzeniu pełnowartościowych produktów można skutecznie pozbyć się gazów, zgagi, biegunek, zaparć itd. To z kolei będzie miało odzwierciedlenie w sylwetce.