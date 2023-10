Wczorajszym wieczorem w polskim internecie doszło do istnego zatrzęsienia, gdy Konopski w końcu opublikował film o "Pandora Gate", na który tylu czekało. Już pierwsze 10 minut od wrzucenia go przyniosło niemożliwe rezultaty. Film Konopskiego o "Pandora Gate" bije rekordy Od wielu dni cały kraj żyje aferą "Pandora Gate", do której wciągani są kolejni twórcy, podejrzewani m.in. o wykorzystywanie nieletnich lub zatajanie wiedzy na ten temat. Niedawno Sylwester Wardęga ujawnił kolejną osobę zamieszaną w cały skandal. Zobacz także: Sylwester Wardęga boi się o życie? "Bardzo się wystraszyliśmy" Od początku youtuber podkreślał też, że jego film to dopiero początek, a internetowy świat wywróci się do góry nogami dopiero w momencie, gdy pojawi się film Konopskiego. Wszyscy czekali na niego przez kilka dni, ale premiera nieustannie się opóźniała. W tym czasie liczba obserwujących na Instagramie czy kanale Youtube 21-latka zaczęła rosnąć w zatrważającym tempie - od czwartku do niedzieli na Youtube przybyło mu prawie milion subskrybentów . W końcu nadszedł moment, na który tyle czekaliśmy. Późnym wieczorem, 8 października, Konopski opublikował godzinny film, ujawniając kolejne, mroczne szczegóły o "Pandora Gate" . W materiale zobaczyliśmy m.in. więcej skandalicznych screenów z prywatnych rozmów Stuu z nieletnimi. Zobacz także: Konopskyy wyjawił straszne szczegóły w sprawie "Afera Gate". "Straciłem 80% idoli z dzieciństwa" Wielu Polaków wręcz odliczało minuty do premiery, co najlepiej pokazały wyniki oglądalności. Sam Konopski wyznał, że w zaledwie 10 minut film obejrzało milion osób ! Z kolei 4 miliony wybiły w godzinę. To niewątpliwy rekord w historii polskiego Youtube'a, a być może nawet europejskiego. Co więcej, w...