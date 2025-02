Na Disney+ od dłuższego czasu króluje "Ratatuj" (ang. "Ratatouille"), czyli amerykański film animowany z 2007 roku, wyprodukowany przez Pixar i Walt Disney Pictures. Reżyserem tej nagrodzonej Oscarem produkcji jest Brad Bird. Film opowiada historię szczura Remy'ego, który marzy o zostaniu kucharzem w ekskluzywnej paryskiej restauracji. Co jeszcze warto wiedzieć o tej produkcji?

Bajka "Ratatuj" idealna dla 8-latków

Akcja "Ratatuj" rozgrywa się w samym sercu Paryża. Głównym bohaterem jest Remy – wyjątkowy szczur, który nie tylko posiada doskonały węch, ale także niezwykły talent kulinarny. Marzy on o zostaniu kucharzem, mimo że jego pochodzenie nie sprzyja realizacji tych planów. Przypadek sprawia, że Remy trafia do znanej restauracji nieżyjącego już kucharza Augusta Gusteau.

Tam poznaje młodego, niezdarnego pomocnika kuchennego – Linguiniego. Razem, w nietypowy sposób, tworzą duet, który wprowadza restaurację na kulinarne wyżyny. Remy, ukrywając się pod czapką kucharską Linguiniego, kieruje jego ruchami i pomaga mu tworzyć potrawy, które zachwycają gości. Jednak droga do sukcesu nie jest prosta – na ich drodze staje surowy krytyk kulinarny Anton Ego oraz szef kuchni Skinner, który za wszelką cenę chce udowodnić oszustwo Linguiniego.

Twórcy i produkcja "Ratatuj"

"Ratatuj" został wyreżyserowany przez Brada Birda, który wcześniej stworzył takie hity jak "Iniemamocni". Produkcją zajęły się wytwórnie Pixar i Walt Disney Pictures. Film trafił na ekrany w 2007 roku i od razu zdobył uznanie zarówno widzów, jak i krytyków.

Animacja zachwyca niezwykłą dbałością o detale – od realistycznych ujęć jedzenia po malownicze krajobrazy Paryża. Twórcy filmu spędzili wiele czasu na badaniach w prawdziwych francuskich restauracjach, by jak najwierniej oddać atmosferę kulinarnego świata.

"Ratatuj" nagrodzony Oscarem

"Ratatuj" zdobył pięć nominacji do Oscara, z czego zwyciężył w kategorii „najlepszy pełnometrażowy film animowany”. Oprócz tej prestiżowej nagrody, film otrzymał wiele innych wyróżnień, w tym nagrody BAFTA oraz Złoty Glob. Dzięki genialnej animacji, humorowi i wzruszającej historii, "Ratatuj" stał się jednym z najbardziej cenionych filmów w dorobku Pixara.

Obraz spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Krytycy chwalili go za oryginalny scenariusz, ciepły przekaz oraz piękną animację. "Ratatuj" zdobył 96% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, co czyni go jednym z najlepiej ocenianych filmów Pixara. Publiczność również pokochała historię Remy’ego – wielu widzów podkreślało, że film uczy, iż marzenia można spełniać, niezależnie od przeciwności losu.

Film "Ratatuj" dostępny jest na platformach streamingowych, takich jak Disney+. Jeśli jeszcze nie widziałeś tej produkcji, warto nadrobić zaległości i zanurzyć się w kulinarnej przygodzie w samym sercu Paryża!

