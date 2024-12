O odejściu znanego i cenionego muzyka, Boba „Slima” Dunlapa poinformowała rodzina. Bliscy za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowali oświadczenie, w którym przekazali, że 73-letni artysta nie żyje. Ujawnili także przyczynę zgonu gitarzysty zespołu The Replacements. Stan zdrowia gwiazdora znacznie pogorszył się w 2012 roku, gdy Dunlap przeszedł zawał. Skutki choroby odczuwał przez kolejne 13 lat. Pozostawił żonę, trójkę dzieci oraz sześcioro wnucząt. Z komunikatu dowiedzieliśmy się, że odszedł „otoczony rodziną”. Świat muzyki pogrążył się w żałobie po tym smutnym wydarzeniu.

Bob zmarł w domu dzisiaj w o 12:48, otoczony rodziną. Odtworzyliśmy mu jego płytę „Live at the Turf Club (Thank You Dancers!)”, a on puścił nas krótko po wysłuchaniu jego wersji „Hillbilly Heaven” – dość poruszające. To był naturalny spadek formy w ciągu ostatniego tygodnia. Ogólnie rzecz biorąc, było to spowodowane komplikacjami po udarze

– czytamy w oświadczeniu.