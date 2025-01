Po tym, jak ich dokument na Netfliksie dotyczący sukcesu Davisa Beckhama odniósł ogromny sukces, 49-letnia Victoria Beckham pracuje teraz nad kolejnym dokumentem, który miałby odzwierciedlać trwającą już dziesiątki lat karierę tej potentatki mody. David w udzielanych wywiadach wielokrotnie podkreślał, jak bardzo podziwia determinację i pasję swojej żony.

Sukces Victorii w oczach Davida Beckhama

David Beckham przyznał, że początkowo nie było łatwo namówić żonę do udziału w produkcji Netflixa. W rozmowie z gospodarzami programu Today odniósł się do projektu, mówiąc:

Nie było najłatwiej ją namówić, ale moim zdaniem była gwiazdą mojego programu.

Pomyślałem więc, że to jest szansa, bo ona pracuje nad naszą marką od 18 lat i jest niesamowicie pracowita, a nikt nie ma okazji tego zobaczyć - dodał piłkarz.

David Beckham podczas rozmowy ujawnił, że przekonał żonę, aby pozwoliła ludziom zobaczyć, co robi każdego dnia i ile serca wkłada w swój biznes.

Jest bardzo mądrą i pracowitą kobietą, więc chcę, żeby ludzie to zobaczyli. Victoria nigdy nie przestaje mnie zaskakiwać. Jej zaangażowanie i pasja są inspiracją nie tylko dla mnie, ale dla całej naszej rodziny - powiedział David Beckham.

Nowa kolekcja Victorii Beckham

W najnowszej kolekcji Victorii Beckham na sezon wiosna-lato 2025 David dostrzega nie tylko talent swojej żony, ale również jej odwagę w przekraczaniu granic.

Zawsze wiedziałem, że ma niesamowitą wizję i styl. Patrząc na to, co stworzyła, widzę, że potrafi nie tylko śledzić trendy, ale też je kreować - wyznał mąż.

Piłkarz nie ukrywa, że rodzina odgrywa kluczową rolę w ich życiu. "Nasze dzieci są świadkami tego, jak ciężko pracujemy, ale jednocześnie staramy się być obecni w ich życiu. Victoria pokazuje im, że można osiągnąć wszystko dzięki determinacji i pasji" – powiedział David.

Podczas promocji swojego własnego dokumentu na Netflixie David zdradził, że niełatwo było zgodzić się na wpuszczenie kamer do ich życia prywatnego. Jednak sukces produkcji zachęcił ich, by teraz pokazać świat Victorii. "To nie było łatwe, ale widzieliśmy, jak ludzie zareagowali na moją historię, i uznaliśmy, że to dobra okazja, by pokazać także jej drogę" – wyjaśnił.

David Beckham nie przestaje podkreślać, jak dumny jest z Victorii i jej osiągnięć. "Jej praca, jej talent – to wszystko mówi samo za siebie. Ale dla mnie najważniejsze jest to, kim jest jako osoba. Jej siła, charakter i miłość, jaką otacza nas wszystkich, sprawiają, że jest wyjątkowa" – powiedział.

Jego słowa ukazują, że Victoria Beckham nie jest jedynie ikoną mody, ale także osobą, która inspiruje zarówno swoją rodzinę, jak i fanów na całym świecie. Nadchodzący dokument Netflixa ma być okazją, by zobaczyć jej świat oczami bliskich i poznać kulisy jej sukcesów, które David Beckham podziwia od lat.