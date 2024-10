Kasia Stankiewicz rzadko kiedy komentuje newsy na swój temat, ale tym razem zrobiła wyjątek - w nowym oświadczeniu na Instagramie gwiazda opisuje swoją relacje z współzałożycielem zespołu Varius Manx, Robertem Jansonem. Mają konflikt? Oto cała prawda.

Kasia Stankiewicz została wokalistką legendarnej grupy Varius Manx w 1996 roku po tym jak wygrała jeden z odcinków "Szansy na sukces" (zastąpiła wówczas Anitę Lipnicką). Pierwsze sukcesy z zespołem odniosła niemal od raz, wydając wiosną 1996 roku singiel "Orła Cień", który stał się jednym z największych polskich hitów w historii muzyki popularnej. W 2000 roku Stankiewicz opuściła zespół, a na jej miejscu pojawiła się Monika Kuszyńska. Kasia zaczęła karierę solową, z mniejszymi bądź większymi sukcesami. W 2015 roku wróciła jednak do Varius Manx. Na początku na trasę z okazji 25-lecia zespołu. Powrót artystki jako frontmenki okazał się strzałem w dziesiątkę, a publiczność na nowo pokochała ich przeboje, Stankiewicz jest więc w nim do teraz. Dziś legendarna grupa świętuje 35-lecie i z tej okazji ruszyła (z powodzeniem) w wielką trasę koncertową pod tytułem "90/35" po całej Polsce.

35 to wiek zespołu, 90 to lata, które wyłoniły największe przeboje, a tych nie da się uniknąć chyba do końca świata

pisała jakiś czas temu Kasia, zapowiadając koncerty