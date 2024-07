W zależności od wagi sprawy, z konfliktami w pracy skutecznie musi poradzi sobie manager, obiektywny mediator albo komisja wyjaśniająca.

Geneza konfliktów w pracy

Dbanie o zdrową atmosferę w miejscu pracy wymaga szybkiego wychwytywania i rozwiązywania sporów między pracownikami. Trzeba odkryć (często błahą) przyczynę konfliktu i wspomóc w wypracowaniu satysfakcjonującego kompromisu. Do konfliktów w środowisku pracy przyczyniają się najczęściej:

brak komunikacji;

różnice charakterów;

konkurencja.

Rozwiązywanie konfliktów w pracy

Uniknięcie nieporozumień umożliwi ustalenie zasad biurowego życia, a w sytuacji już zaistniałego sporu podstawą jest rozmowa w atmosferze szacunku oraz chęci wysłuchania i osiągnięcia kompromisu. W tym momencie wkracza osoba zarządzająca zespołem, w której zakresie obowiązków leżą wszelkiego rodzaju mediacje. Rozróżniamy następujące strategie postępowania w przypadku konfliktu ze współpracownikiem:

kompromis;

ostra walka;

uległość;

lekceważenie;

rywalizacja.

Odpowiednie rozwiązanie sporu powinno oczyścić atmosferę, dając wszystkim świeże spojrzenie na cała sprawę. Idealnie byłoby zatem zastosować się do poniższych wskazówek:

Wycisz się w samotności przed konfrontacją z prowodyrem kłótni, przemyśl działanie i zbadaj sprawę z różnych perspektyw.

Wybierz neutralne miejsce i godzinę spotkania.

Bądź szczery, bez agresji i oskarżeń, przyznaj się do częściowej winy, przeproś.

Ustalcie wspólne rozwiązanie.

W przypadku braku porozumienia znajdźcie mediatora.

Początkowo niezgoda między pracownikami może powodować niższy komfort pracy i spadek motywacji. Później może prowadzić do stanów depresyjnych, wypalenia i odejścia z pracy. Gdy pracodawca otrzyma zgłoszenie o niewłaściwych relacjach podwładnych, musi to wyjaśnić i udzielić informacji zwrotnej. Sprawa musi by zawsze doprowadzona do końca, czy to przez managera, mediatora czy obiektywną komisję wyjaśniającą.