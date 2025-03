Natsu była w jednej drużynie z Agnieszką Kaczorowską w programie "Królowa Przetrwania". Dziewczyny wspierały się podczas show, a także po jego emisji. Teraz Natsu zabrała głos w sprawie licznych kontrowersji wokół Kaczorowskiej.

Kontrowersje wokół Agnieszki Kaczorowskiej rozpoczęły się po ujawnieniu tzw. "afery liścikowej". Sprawa wyszła na jaw, gdy Marianna Schreiber opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia ręcznie pisanych liścików, które miały pochodzić z planu programu "Królowa przetrwania". Notatki sugerowały bliską relację Kaczorowskiej z jednym z członków ekipy produkcyjnej. Zarówno internauci, jak i inne osoby publiczne zaczęły zabierać głos w sprawie i podsycać doniesienia.

Teraz Natsu zapytana o aferę z Kaczorowską przyznała, że nie chce wypowiadać się na temat życiu prywatnego koleżanki. W rozmowie z nami powiedziała:

Stronię, ponieważ bo nie miałabym co powiedzieć, a nawet jeśli chciałabym wyrazić swoje zdanie, to z szacunku do czyjejś prywatności nie będę o takich rzeczach mówiła publicznie, bo uważam, że to jest wchodzenie z butami w czyjeś życie

- przyznała Natsu w rozmowie z nami.