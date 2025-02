Zenek Martyniuk to niekwestionowany król disco polo, któremu największy rozgłos przyniosły utwory, takie jak: "Przekorny los", "Przez twe oczy zielone" czy "Prawdziwa miłość to ty". Od 1989 roku jest szczęśliwym mężem Danuty Martyniuk, z którą doczekał się jedynego syna Daniela. Ten jednak dostarczył im w ostatnich latach mnóstwo poważnych problemów. Media w całej Polsce rozpisywały się o jego licznych kłopotach czy nieudanym małżeństwie. Wraz z pierwszą żoną Daniel doczekał się córeczki, a tym samym Zenon i Danuta - pierwszej wnuczki. Teraz zdradzili szczegóły relacji z byłą synową i jej córeczką.

Zenon i Danuta Martyniukowie nie kryją swojego zaangażowania w życie wnuczki Laury. W rozmowie z Faktem muzyk przyznał, że z niecierpliwością oczekują na szóste urodziny swojej wnuczki Laury, które przypadają na 12 lutego. Chcą uczestniczyć w jej święcie i już przygotowali dla niej wyjątkowy prezent – łyżwy. To symboliczny podarunek, ponieważ dziewczynka wykazuje duże zainteresowanie sportem i aktywnością fizyczną. Dla dziadków to ważny moment, ponieważ pragną wspierać rozwój wnuczki i być obecni w jej najważniejszych chwilach.