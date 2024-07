Aniela Bogusz i Tomasz Woźniakowski niedługo powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Wszystko na narodziny Arii już gotowe. Okazuje się, że Lil Masti nie urządziła jeszcze pokoju dla córki i nie zamierza tego robić w najbliższych miesiącach. Mebelki dziecięce zostały rozmieszczone w różnych miejscach w ich domu. Dlaczego tak?

Reklama

Stwierdziliśmy, że nie będziemy od razu robić pokoiku, tylko za jakiś czas. Nie spieszymy się z tym. Natomiast przygotowaliśmy w domu takie kąciki z mebelkami dla Arii. Uznaliśmy to za wygodniejszą opcję.

Jednocześnie Lil Masti pokazała aranżację, jak pokój Arii będzie wyglądał docelowo. Zobaczcie zdjęcia.

Pokój córki Lil Masti. Zaskakujące rozwiązanie

Lil Masti lada chwila powita na świecie swoją córeczkę. Razem z partnerem wybrała dla niej wyjątkowe imię Aria. Lil Masti urządziła bajkowe baby shower, a mała Aria już teraz otrzymała mnóstwo prezentów od cioć i wujków. Teraz przyszedł moment, w którym szczęśliwa mama podzieliła się tym, jak będzie wyglądał pokoik dziewczynki.

Postawiliśmy na elegancki szary z pudrowym różowym - zdradziła na kanale Lil Masti na Youtube.

Mebelki są już w domu, jednak jak wyjaśniła influencerka, nie aranżowali jeszcze docelowego pokoiku dla dziecka. Zajmą się tym dopiero, jak Aria trochę podrośnie.

To nie jest aż tak bardzo niezbędne - wyjaśniła.

Jednocześnie pokazała aranżacje docelowego pokoiku dla córki, którą przygotował jej sklep, w którym się wyposażała:

Zobacz także

Zobacz także: Lil Masti zdradziła płeć dziecka! Z tej okazji zorganizowała imprezę jak z bajki. DUŻO ZDJĘĆ

Lil Masti pokazała także, jak aktualnie rozmieściła w domu mebelki, które wraz z partnerem zakupiła specjalnie dla Arii. Wśród wyposażenia znajdują się m. in. lóżeczko z baldachimem, ze zdejmowanym bokiem, by mogło służyć dziecku do 7 lat, stanowisko do przewijania dziecka, z trzyszufladową komodą. Łóżeczko dla dziecka zostało usytuowane w salonie. Lil Masti wyjaśniła, że w ich domu to jadalnia jest miejscem, w którym przesiadują z gośćmi, natomiast salon nie jest zbyt uczęszczany.

Stwierdzilismy z Tomkiem, że właśnie tutaj zrobimy łóżeczko. Mamy też kosz Mojżesza. To jest wygodna opcja, ponieważ można nim sobie jeżdzić po całym domu (...) i cały czas mam tę dzidzię pod ręką.

Nie brakuje rownież basenu z kulkami i szafy z rzeczami dla Arii.

Docelowo chciałabym mieć taką garderobę.

YouTube Lil Masti

Zobacz także: Lil Masti wyprawiła bajkowe baby shower i zdradziła imię córki! Jest nietypowe

Z kolei komoda z przewijakiem, aktualnie umieszczona została w sypialni Lil Masti.

Aria przejęła ten dom. Po prostu wszystko zostało rozplanowane pod te rozmieszczenia, pod mebelki i wszystkie rzeczy Arii. Fajnie, czuję się, jakby była po części z nami. Aria jesteśmy gotowi na Twoje przyjście - powiedział ukochany Lil Masti.

YouTube Lil Masti

Zobacz także: Jan Dąbrowski rozgadał się na temat trzeciej córeczki: "Dotarliśmy się"

Pomysł Lil Masti na docelową aranżację pokoiku dla córki wywołał w sieci dyskusję. Jednym nie podoba się szara, biała i pudrowo różowa kolorystyka:

- Dziwnie się patrzy, jakby w Simsach to bylo xd

- Ładnie ale ponuro... Pokój do katalogu, nie dla dziecka\

- Od tego białego to oczopląsu można dostać

- Jedna wielka plama, wszystko się zlewa :( Ale ofc szanuje, każdy ma swój gust i to będzie dziecko Anieli a nie moje czy nikogo innego.

Inni z kolei są zachwyceni pokoikiem dziecka Lil Masti:

- Cudny pokoik tak delikatnie anielsko. Już nie mogę się doczekać aż będzie na świecie z wami ????????????????

- Boże jaki piękny pokój nie mogę się napatrzeć życzę dużo szczęścia ????

- Przepiękny pokoik ???? Fajnie, że to wszystko jest takie eleganckie nie tandetne ???? Aria zdecydowanie będzie się otaczała pięknymi rzeczami ????????????????

- W końcu normalne podejście do urządzania pokoiku???? dziękuję za filmiki i że dzielicie się z Nami Waszym szczęściem.

Reklama

Cały film Lil Masti o pokoju dla córki zobaczycie poniżej.

YouTube Lil Masti

YouTube Lil Masti