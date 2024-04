Jakiś czas temu Sylwia i Jan Dąbrowscy ogłosili dumnie, że kupili swój wymarzony dom. Szybko zabrali się za wstępne ustalenia w temacie wykończenia, o czym chętnie opowiadają. Zdążyli już pochwalić się pierwszymi projektami pomieszczeń, a teraz pokazali jedno z ważniejszych. Pokój ich córek wygląda jak spełnienie marzeń nie jednej dziewczynki.

Sylwia i Jan już od lat uchodzą za jedną z popularniejszych par w polskim Internecie, którą odbiorcy chętnie oglądają. Oni sami zresztą bez oporów wychodzą im naprzeciw i w mediach społecznościowych regularnie opowiadają o swoim życiu, często dzieląc się przełomowymi momentami. Nie mogli więc pominąć informacji o kupnie wymarzonego domu!

Już jakiś czas temu podzielili się tą nowiną, przyznając, że zrezygnowali z budowy i postawili na zakup nieruchomości w stanie surowym zamkniętym. Wciąż jednak przed nimi dużo pracy, za którą prędko się zabrali. Szybko zaczęły zapadać pierwsze decyzje, a Sylwia Przybysz ochoczo pokazuje projekty poszczególnych pomieszczeń. Niedawno ukochana Jana Dąbrowskiego pokazała łazienkę, a tym razem padło na pokoik córek.

Dąbrowscy doczekali się trzech pociech, ale jak zawsze podkreślają, chcieliby mieć jeszcze większą rodzinę. Póki co jednak skupiają się na Poli, Neli i Jaśmince i dla nich chcieliby stworzyć pokój jak z marzeń. Na zdjęciach projektu widzimy, że w nowym domu to dwie najstarsze dziewczynki będą dzieliły przestrzeń, o czym świadczą ich imiona na ścianach.

Sylwia i Jan zdecydowali się na piętrowe łóżko, choć nie takie standardowe, bo górne dosłownie "zawisło w powietrzu" i wchodzi się do niego po schodach, a każdy stopień ma ukrytą półkę. Co więcej, dziewczynki nie będą musiały schodzić w ten sam sposób, bowiem z powrotem będą już mogły... zjechać na zjeżdżalni! Poza tym w pokoju stanie wielka szafa, a całe pomieszczenie zostanie zachowane w stonowanej kolorystyce - bieli i beżu.

