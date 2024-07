Pokój dla dziecka urządzony w stylu morskim, zwanym też marynistycznym, wyróżnia niebieski kolor i marynarskie dodatki. Bardzo ważne są detale, np. sieć rybacka zwisająca ze ściany, drewniane skrzynie oraz zabawki – morskie zwierzęta, łódki, statki itp.

Pokój dla chłopca zaaranżowany w nawiązaniu do jego zainteresowań to marzenie każdego dziecka.

Kolory do pokoju chłopięcego

Do morskiego pokoju najlepiej pasują odcienie granatu, niebieskiego i bieli. Barwy te można ożywić za pomocą czerwonych akcentów.

Ściany w pokoju w stylu morskim

Do pokoju morskiego idealnie pasuje tapeta marynarska, np. w miniaturowe kotwice. Na jednej ze ścian warto umieścić ogromną mapę, która będzie pełniła zarówno funkcję dekoracyjną, jak i praktyczną – to rewelacyjna pomoc w nauce. Jeśli nie chcemy tapety, możemy pomalować ściany na błękitny kolor, a następnie upiększyć je naklejkami ściennymi. Na ścianach warto zawiesić wiosła, koło ratunkowe, różę wiatrów, koło sternicze, obrazy z morskimi widokami. Wystrój pokoju dopełni luźno zwisająca sieć rybacka.

Meble dla chłopców

Centralne miejsce w pokoju może zająć łóżko stylizowane na marynarskie. Może to być na przykład łóżko-statek: łódź, okręt albo masztowiec piratów. Doskonale ozdobi je pasiasta pościel w łódki i kotwice. Z motywem morskim będą współgrać także drewniane skrzynie, przywodzące na myśl pokład statku – to świetny schowek na ubrania chłopca. Kolory niebieski i biały mogą pojawić się na tapicerce krzesła i frontach mebli: biurka, szafy, półek.

Oświetlenie w pokoju marynistycznym

Z pokojem w stylu marynistycznym dobrze będzie komponowało się oświetlenie z biało-granatowym abażurem. Lampę górną mogą zdobić np. ryby. Świetnie prezentuje się lampka nocna przypominająca rozgwiazdę. Na ścianie można zawiesić oprawę w kształcie bulaja (okrągłego okienka).

Inne dodatki do niebieskiego pokoju

Starsi chłopcy będą zachwyceni, jeśli w pokoju znajdzie się drabinka do sufitu, a pod sufitem hamak. Zabawki dla młodszych chłopców to statki i morskie stworzenia - koniki morskie, wieloryby, podkreślą morski charakter wnętrza. W pokoju warto umieścić także kompas, małą latarnię morską, miniaturę statku, zestaw do nurkowania i inne morskie detale.

