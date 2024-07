Pokój młodzieżowy dla chłopaka rządzi się swoimi prawami. Dlatego podczas urządzania pokoju dla chłopca należy zwrócić uwagę na jego zainteresowania i hobby.

Wnętrze pokoju młodzieżowego dla chłopaka

Pokój dla chłopaka może być urządzony na wiele sposobów. Wszystko zależy od tego, czym interesuje się nastolatek i jaki ma gust. Pokój młodzieżowy dla chłopaka musi być jednocześnie dla niego sypialnią, miejscem nauki, relaksu jak i rozrywki. Dlatego pozwól swojemu dziecku na czynne uczestnictwo w aranżacji pokoju.

1. Meble – powinny być funkcjonalne i najlepiej jeśli będą zawierać dużo półek i szuflad. Dzięki temu unikniesz bałaganu w pokoju chłopca. Co więcej, dodatkowe szafki będą ułatwiać segregację rzeczy. Można również zainwestować w pojemną szafę z lustrem na całą ścianę. W pokoju młodzieżowym będzie to nie tylko miejsce do przechowywania ubrań. Szafa powinna pomieścić buty, czapki, sprzęt sportowy i wiele innych drobiazgów. Zalecana jest duża szafa, podzielona na kilka przegródek. Pamiętaj, aby zainwestować w biurko, które przyda się do nauki i odrabiania lekcji. Biurko powinno być dobrze oświetlone, a co najważniejsze wygodne. Może być też miejscem na komputer .

2. Kolory ścian – chłopcy nie przepadają za pastelowymi kolorami, dlatego najbezpieczniejsze będą soczyste kolory, które podkreślą młodzieżowy charakter pomieszczenia. Może to być kolor niebieski, zielony, brązowy czy czerwony. Jeśli chcesz rozweselić pokój chłopca, jedną ścianę pomaluj na główny kolor, a drugą na biało. Dwa odcienie ścian w zupełności wystarczą. Ciemne i mocne barwy należy stosować z rozwagą, gdyż mogą one nadmiernie pobudzać i sprawią wrażenie bałaganu. Możesz też pomalować ściany w barwy ulubionego klubu piłkarskiego czy koszykarskiego. Dodatkowo możesz użyć szablonów i namalować na ścianie jakąś grafikę. Jak nie masz zbyt dużo czasu, zainwestuj w samoprzylepną naklejkę naścienną, która jest łatwiejsza i szybsza w wykonaniu. Fototapeta powinna odzwierciedlać zainteresowania chłopca. Może to być naklejka miłośnika futbolu, hokeisty czy fana muzyki.

3. Łóżko – wybór łóżka w dużej mierze zależy od wielkości pomieszczenia. Najlepiej sprawdzi się tapczan, który zawiera rozbudowaną część ładowną. Chłopiec nie tylko zmieści tam pościel, ale i inne rzeczy. Co więcej, tapczan nie zajmuje dużo miejsca. Można też wybrać łóżko z materacem, które też ma swoje plusy. Takie łóżko jest większe od tapczanu i nie trzeba go ścielić. Można nakryć je kocem bądź narzutą.

4. Dywan – powinien znajdować się na środku pokoju i być o ton jaśniejszy bądź ciemniejszy od ścian. Dywan może mieć różne kształty, ale uniwersalny jest w formie prostokąta lub jaja. U chłopca najlepiej zainwestować w wykładzinę gładką, gdyż tę z włosem będzie ciężko odkurzać.

5. Oświetlenie – pomieszczenie dla chłopca powinno być jasne i dobrze oświetlone światłem dziennym. Na biurku należy umieścić lampkę. Dla chłopca praworęcznego sztuczne światło powinno padać z lewej strony, a dla dziecka leworęcznego z prawej. Nie ustawiaj nigdy światła za plecami siedzącego przy biurku dziecka.

6. Dodatki – dekoracje powinny odzwierciedlać zainteresowania chłopca. Na ścianach można rozwiesić plakaty ulubionego zespołu, obrazy z krajobrazami, czy postaciami z filmów. Aby ochronić ściany przed brudzącymi klejami, czy pineskami warto kupić tablicę korkową. Jeśli nastolatek interesuje się geografią na jednej ścianie można umieścić kolorową tapetę przedstawiającą mapę świata. W pokoju nastolatka możesz postawić wieżę CD. Co więcej, można wydzielić w pokoju kącik do przyjmowania gości z wygodnymi fotelami, pufami i stolikiem.

