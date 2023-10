Wersow i Friz lada chwila powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Już wiadomo, że spodziewają się dziewczynki, a maleństwo urodzi się jeszcze w te wakacje. Pokój dla córeczki Wersow i Friza jest już skończony. Jeżeli myślicie, że influencerka postawiła na róż to możecie się zdziwić:

To jest najbardziej stylowy pokój dziecka, jaki widziałam - zachwycała się Kartonii z Genzie.

Pokój dla córeczki był niespodzianką nawet dla samego Friza. Nie miał pojęcia, co wymyśliła Wersow. Zobaczcie, jak prezentuje się pokoik córeczki influencerów.

Tak wygląda pokój córki Wersow i Friza

Wersow i Friz mają już wybrane imię dla córki. Chociaż nie zdradzili jeszcze konkretnie, jakie wybrali, wiadomo, że będzie zaczynało się na literę "M". Do nowego pokoiku dziewczynki trafiły więc spersonalizowane dodatki nie tylko z literką rozpoczynającą imię ale również z napisami typu "Love M.". Wersow pochwaliła się zakupionymi gadżetami, takimi jak poduszeczki.

Pokój córki Wersow i Friza został urządzony w kolorach beżu - fani influencerki wiedzą, że jest to jej ulubiony kolor, chociaż na początku kariery kojarzyła się głównie z różowym. Wersow nie chciała by w pokoju jej dziecka zapanował "dziewczęcy róż", jednak podkreśla, że na pewno znajdą się w nim jeszcze takie dodatki. Młoda mama chciała by było uniwersalnie i w jej stylu.

Do pokoju dziecka Wersow trafiła nowoczesna kanapa oraz nieoczywista lampa. Na ścianach zawisły minimalistyczne obrazki. Do pojemnej drewnianej szafy trafiły nawet małe wieszaczki, na których Wersow powiesiła ubranka:

Boże ona ma więcej ubrań niż ja, a jeszcze jej nie ma na świecie - mówiła Maja z "Twoje 5 minut 2", podziwiając pokoik dziecka Wersow.

W pokoju córeczki będzie stało również zdjęcie Wersow i Friza z okresu 5. miesiąca ciąży. W centralnej części postanowiono łóżeczko:

Będziemy mieć dwa łóżeczka. To jest łóżko 4w1, które będzie rosło z naszym dzieckiem. (...) To jest takie honorowe miejsce w pokoju dziecięcym. Właśnie to łóżeczko - mówiła Wersow w filmie opublikowanym na kanale WERSOW na Youtube.

Drugie łóżeczko będzie stało w sypialni rodziców.

Wersow w doborze dodatków nie szalała: "Chciałam, żeby ten pokoik był taki delikatny". Pochwaliła się poduszką do karmienia, rożkiem, śpiworkiem, ręczniczkiem, kocykami w kolorach beżu lub w motywie ptaków.

Kupiłam także kosze na brudne ubranka - wyliczała.

Dużą część pokoiku zajmuje również kanapa:

Kanapa, a której ja będę urzędować. Na początku chce karmić piersią zobaczymy, czy mi się to uda. (...)

Jest także komoda, w której znajdują się najpotrzebniejsze rzeczy:

W tej komodzie sobie już poukładałam rzeczy, pampersy, waciki (...) Podkłady, termometr, jakieś smoczki.

To jednak nie wszystko. W pokoiku dziewczynki jest także prywatna łazienka z prysznicem:

Od razu przy przewijaku mamy łazienkę. Prezentuje się jak każda łazianka w naszym domu. Bardzo praktyczna, blisko.

Jedną ścianę pokoiku córeczki Wersow i Friza zajmują brązowe meble i ogromny telewizor:

Jak nasza córeczka podrośnie, będzie mogła sobie coś na nim oglądać.

Wersow dodała:

Wyszło tak, jak chciałam i mam nadzieję, że naszej córeczce też się spodoba.

Urządzanie pokoiku dla córeczki było zadaniem Wersow. To jaki będzie efekt końcowy był niespodzianką nawet dla Friza:

Ale super, bardzo comfy, już nie mogę się doczekać, aż mała będzie z nami. Megasłodki pokoik. Ciekaw jestem jak to się zmieni, jak nasza córka będzie większa, jak zdecyduje "Mamo, tato ja chcę tapetę jednorożca" no i co? Będzie trzeba zrobić. Czekamy na ciebie bobasku nasz.

Pomysł Wersow przypadł do gustu również najbliższym pary:

- Myślałem, że zrobisz tak bardziej dziecięco. (...) Bardzo fajnie - powiedział brat Weroniki.

- Młoda będzie mieć lepszy standard niż ja w akademiku - śmiał się Michu z "Twoje 5 minut".

Zobaczcie film, na którym Wersow oprowadziła po urządzonym już pokoju dla dziecka.

