Kilka miesięcy temu Ania i Jakub z "Rolnika" powitali na świecie synka. Od tamtej pory była uczestniczka show chętnie relacjonuje chwile z małym Dareczkiem, co niezwykle cieszy jej fanów. Tym razem pokazała, jak urządziła jego pokoik i... już po chwili musiała się tłumaczyć. Poszło o jedną rzecz.

Reklama

Ania z "Rolnika" pokazała pokój synka

Ania i Jakub poznali się w 10. edycji "Rolnik szuka żony" i szybko złapali ze sobą dobry kontakt. Widzowie z zapartym tchem przyglądali się, w jaki sposób rozwija się ich relacja, coraz bardziej utwierdzając się w przekonaniu, że będzie z tego coś więcej. Nie mylili się, bo już w świątecznym odcinku para poinformowała, że spodziewa się dziecka!

Nowina wywołała istne zatrzęsienie, ale i lawinę gratulacji. Chłopiec, któremu świeżo upieczeni rodzice nadali imię Darek, przyszedł na świat w maju tego roku. Od tej pory Ania z przyjemnością pokazuje na Instagramie urocze kadry z synkiem i opowiada, jak odnajduje się w nowej roli. W najświeższej relacji na InstaStory pokazała nawet, jak urządziła jego pokoik.

Ania z "Rolnik szuka żony" Instagram@aniaderbiszewska

Na nagraniu widać, że Ania postawiła na biel, zarówno jeśli chodzi o kolor ścian, jak i mebli. Zadbała jednak o beżowe i brązowe dodatki, które ocieplają przestrzeń, choć jednocześnie zachowała możliwie największy minimalizm. To, co jednak najbardziej zwraca uwagę, to łóżko Dareczka. Chłopiec ma raptem kilka miesięcy, natomiast w jego pokoiku stanęło ogromne łóżko w kształcie domku dla kilkuletniego dziecka!

Ania z "Rolnik szuka żony" pokazała pokój synka Instagram@aniaderbiszewska

Ania prędko wyjaśniła, że zdecydowała się na taki wybór, ponieważ posiada już łóżeczko ze szczebelkami, przystosowane do małego Dareczka. Choć to właśnie tam obecnie śpi maluch, jego mama postanowiła zawczasu zakupić łóżko, którego będzie potrzebował za jakiś czas, jako nieco starszy chłopiec.

Zobacz także

Wybrałam takie łóżeczko, ponieważ łóżeczko ze szczebelkami już posiadamy i malutki aktualnie w nim śpi u nas w sypialni. Natomiast w tym łóżku-domku będzie mógł spać w przyszłości, więc po co miałam wybierać kolejne łóżeczko ze szczebelkami, jak już takie posiadamy. Wybrałam coś, co wiem, że mi się przyda na przyszłość

Ania wyjaśniła również, że nawet teraz może położyć synka w kokoniku w większym łóżku.

Reklama

Zobacz także: Dorota z "Rolnika" pokazała, co Waldemar robi nocą. Nie każdy byłby zadowolony?