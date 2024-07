Sandra Kubicka pokazała pokój syna. Ten jeden szczegół rozczula

16 maja spełniło się marzenie Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona i na świat przyszedł ich długo wyczekiwany syn Leonard. Chłopczyk od razu rozkochał w sobie sławnych rodziców. Małżonkowie chcą dla syna jak najlepiej, dlatego podjęli decyzję o wyprowadzce do nowego domu pod Warszawą. Kubicka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i na swoim Instagramie pokazała, jak będzie wyglądać pokój jej pociechy. Ten jeden szczegół wyjątkowo rozczula.

Dla Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona te rok jest naprawdę przełomowy. Na początku kwietnia media obiegła informacja, że Sandra Kubicka i Aleksander Baron wzięli ślub, później małżonkowie poinformowali, że kupili dom pod Warszawą, a 16 maja okazało się, że para została rodzicami! Modelka i muzyk synkowi dali na imię Leonard. Chłopczyk urodził się jako wcześniak i pierwsze tygodnie życia musiał spędzić w szpitalu, co było niezwykle stresujące dla młodych rodziców. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i rodzinka jest już w komplecie.

Zakochani nie ukrywają, że chcą, aby ich syn wychowywał się "w piasku i w lesie, a nie w smogu i na ulicy". Dlatego już niedługo całą rodzinkę czeka wyprowadzka do nowego domu. Sandra Kubicka wyznała, że pokój Leosia jest już prawie skończony, a efektami podzieliła się na Instagramie.

Sandra Kubicka zaprezentowała swoim obserwatorom, jak będzie wyglądać pokój Leosia. W pokoju malucha znalazła się przeurocza tapeta z żyrafą! 29-latka nie mogła ukryć ekscytacji.

Trzeba przyznać, że o takim pokoiku mogłoby pomarzyć niejedno dziecko. Jak mówiła jakiś czas temu Sandra Kubicka, remont ich domu przeciągnął się przez ...jej męża.

Pojechałam dziś do domu zobaczyć, co Alek nawymyślał. Miało być parę drobnych zmian... Przypominam, że dom był w stanie skończonym, gotowym do wprowadzenia, ale Alek chciał kilka rzeczy zmienić. Cytuje: 'Jeśli nie zrobimy tego teraz to nigdy nie zrobimy'

- zdradziła Kubicka.