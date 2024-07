Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" niedawno podzielili się radosną nowiną, a teraz takie wieści. Rolnik pochwalił się, że urządza pokój dziecięcy. Czyżby córeczka przyszła już na świat? Wystarczy spojrzeć na te zdjęcia i już wszystko jasne.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" przygotowuje pokój dziecięcy

To już kolejna para z 10. edycji "Rolnik szuka żony", która w tym roku zostanie rodzicami. Jakiś czas temu przyszedł na świat Dariusz, czyli syn Ani i Jakuba, a już w październiku grono "rolnikowej rodziny" powiększy się o córeczkę Doroty i Waldemara. Para przygotowuje się do wielkiego wydarzenia, jakim jest przeprowadzka Doroty i jej syna, a w związku z tym Waldemar zdecydował się urządzić pokój dla chłopców, w którym będą mieszkali ich synowie z poprzednich związków. Rolnik wybrał się do popularnej wnętrzarskiej sieciówki i wygląda na to, że zakupy były naprawdę udane...

Idealne miejsce by rozpocząć przygodę z nowym pokojem chłopaków napisał Waldemar na Instastory.

Podczas wyprawy do sklepu parze towarzyszył jeden z chłopców, a za obiektywem aparatu najprawdopodobniej stała Dorota, która razem z Waldemarem będzie urządzała pokój dla chłopców. Jakiś czas temu para informowała, że na początku córeczka będzie dzieliła pokój razem z rodzicami, a z biegiem czasu pomyślą o tym, aby dziewczynka miała własny pokój.

Kibicujecie relacji Doroty i Waldemara? Początkowo ich związek wcale nie wydawał się tak oczywisty, ale wygląda na to, że uczucie wygrało.