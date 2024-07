Pokój dziecięcy powinien być tak urządzony, aby jego lokator mógł w spokoju wypocząć, a także uczyć się i pracować. Pokój marzeń dla chłopca powinien nie tylko spełniać te dwa warunki, ale także inspirować dziecko i napełniać je pozytywną energią.

Przy urządzaniu pokoju należy kierować się upodobaniami i zainteresowaniami dziecka. To, co spodoba się chłopcu grającemu w piłkę nożną, niekoniecznie przypadnie do gustu wielbicielowi powieści podróżniczych, żeglarzowi lub amatorowi gier komputerowych.

Aranżacja ścian w pokoju marzeń dla chłopca

Podczas urządzania pokoju warto szczególną uwagę poświęcić ścianom. Stanowią one przestrzeń, która, jeśli zostanie urządzona z pomysłem, nada charakter całemu wnętrzu. Chłopcy, którzy interesują się piłką nożną, mogą mieć na ścianie swojego pokoju fototapetę z widokiem stadionu sportowego z perspektywy trybuny albo duże naklejki z ulubionymi piłkarzami lub symbolami klubów sportowych.

Na ścianie pokoju dziecka, które interesuje się kosmosem, można natomiast położyć fototapetę z widokiem gwiazd, Galaktyki, mgławic, Układu Słonecznego. Taka tapeta może znaleźć się na jednej ze ścian i suficie.

Wielu chłopców interesuje się motoryzacją. Będą oni zachwyceni, jeśli na ich ścianie pojawi się zdjęcie toru Formuły 1, nowoczesnego samochodu sportowego, klasycznego pojazdu z początku wieku albo obraz z bohaterami popularnych filmów animowanych o samochodach. Jeżeli natomiast dziecko uwielbia jeździć na rowerze, tapeta w jego pokoju może być zdobiona motywem rowerowym.

W pokoju małych marzycieli, którzy uwielbiają powieści podróżnicze i historyczne, na ścianie można położyć tapetę z widokiem starej mapy, krajobrazów przyrodniczych (morza, gór, dżungli), zdjęcia współczesnych miast albo pozostałości dawnych cywilizacji (egipskie piramidy, greckie i rzymskie zabytki).

Umysły ścisłe docenią abstrakcyjne, proste wzory na ścianie, a dzieci, które lubią rysować, fragment ściany pomalowany farbą tablicową, po którym można będzie pisać kredą.

Wielofunkcyjne, pomysłowe meble

Wielofunkcyjne meble sprawią, że nawet w niedużym pokoju uda się wygospodarować wolną przestrzeń potrzebną do zabawy. Jednym z przykładów takiego mebla jest łóżko, do którego wchodzi się po schodkach. Pod tak podwyższonym łóżkiem znajdują się liczne półki i szuflady, w których można przechowywać ubrania oraz zabawki. Niektóre łóżka tego typu mają zjeżdżalnię, z której można zjechać z materaca na podłogę.

Strefę do dziennego wypoczynku można wydzielić poprzez ustawienie w pokoju dziecięcym wigwamu, w środku można ułożyć miękkie, duże poduszki do siedzenia. W takim domku dziecko poczuje się bezpiecznie i komfortowo, a przy tym będzie mogło np. czytać książki lub układać klocki. Przez otwór w dachu wigwamu warto wpuścić lampę, która zapewni dziecku odpowiednie oświetlenie nawet wieczorem.