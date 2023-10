Andziaks pokazała, jak będzie wyglądał pokój jej trzyletniej córki. Ogromne łoże, duży telewizor, laptop to dopiero początek. Pokój Charlie wygląda jak komnata księżniczki. Nie wszyscy jednak uważają, że jest odpowiedni dla 3-latki:

Zobaczcie wnętrze, które wzbudziło tyle emocji w sieci.

Andziaks i Luka niedługo wprowadzą się do nowego domu. Aktualnie trwają prace remontowe, a youtuberka podzieliła się projektem pokoju dla 3-letniej córeczki Charlie:

Zobacz także: Kim są Andziaks i Luka i za co kochają ich setki tysięcy fanów?

W pokoju małej Charlotte będzie dominować róż. Na środku sypialni dziecka stanęło duże łóżko w kształcie królika oraz dwie szafki nocne. Nad nim zawiśnie ogromny żyrandol oraz lampki, które zajmą większą część sufitu. Meble, które znajdą się w pokoju Charli będą zachowane w białej kolorystyce. Po jednej stronie łóżka zawieszony został złoto różowy fotel. Nie zabraknie również toaletki oraz komody, nad którą zawiśnie ogromny telewizor. Wizualizacja pokoju dla 3-latki podzieliła fanów.

Zobacz także: Wesele Andziaks i Luki kosztowało fortunę! Sam tort to 15 tysięcy złotych! Te ceny zwalą Was z nóg

Niektórzy internauci są zszokowani pokojem dla dziecka, jaki w planach mają Andziaks i Luka. Uważają, że nie jest to pokój dla 3-letniego dziecka. Zwracają uwagę na brak miejsc do przechowywania zabawek oraz na toaletkę oraz duży telewizor, który na aktualnym etapie nie jest potrzebny dziewczynce:

- Ile to dziecko ma lat? ???? - A zabawki gdzie będzie trzymała ta 3-latka? W stoliku nocnym prawym czy lewym? - Pokój jest piękny, ale mam mieszane uczucia. A gdzie miejsce na zabawki ? Misie? Domek dla lalek i kredki? Chyba, ż mała będzie miala osobno bawialnie z gratami typowo dzieciecymi ;) - Po co telewizor dla trzylatki ręce opadają.... - Laptop i telewizor dla 3-letniego dziecka? ???? - Piękny ale to pokój na 18stke? ???? czy dla 3-latki ? ????????

Inni z kolei doceniają pomysłowość Andziaks i Luki i doceniają, że nie robią dziecku pokoju, który za kilka lat będą musieli remontować, ponieważ będzie odpowiedni również jak Charli będzie już starsza:

Zobacz także

- Ludzie ..,szczególnie "madki" trochę mniej jadu i bólu dupy bo aż przykro czytać tą lawinę komentarzy jak bardzo ten pokój standardów nie spełnia według was xd . Jakby mnie było stać to sama bym swojemu dziecku takie królestwo urządziła. Według mnie jest naprawdę pięknie ????

- Chce być twoja córka Angelika ???? przepięknie, Charli będzie wniebowzięta

- Jest totalnie przemyślany, by nie zmieniać pokoju co etap rozwoju dziecka , świetne ☺️