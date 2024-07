Aby poradzić sobie po rozstaniu, konieczne jest przeżycie całego procesu rozpaczy: etapów szoku, wyparcia, gniewu, próby zmiany, wznoszenia i opadania, zrozumienia, akceptacji, przebaczenia, stworzenia planu oraz przejścia do działania.

Bolesne radzenie sobie po rozstaniu

Według psychologa Dwighta Webba wyróżniamy 10 etapów rozpaczy po rozstaniu z partnerem:

Początkowe –

1. Szok i niedowierzanie,

2. Wyparcie,

3. Gniew i ukrywanie uczuć,

4. Próba zmiany;

Środkowe –

5. Wznoszenie i opadanie,

6. Zrozumienie;

Końcowe –

7. Akceptacja,

8. Przebaczenie,

9. Stworzenie planu;

Uzdrowienie –

10. Przejście do działania.

Rozpacz po stracie jest potrzebna, a żaden z jej etapów nie powinien być pominięty. Ból jest ważny, analiza emocji też, gdyż dzięki temu stajemy się silniejsi, rozumiemy siebie i nie budujemy wokół muru, za którym możemy ukrywać się nawet latami.

Jak sobie poradzić po rozpadzie związku

Rozstanie zawsze jest trudnym, wymagającym czasu doświadczeniem, nieważne, kto się do niego przyczynił. Kobiety mają tendencję do szukania wsparcia, rady, zwierzania się i tę pomoc dostają. Mężczyzna ulega stereotypowi bycia twardym i raczej nie pozwala sobie na łzy i publiczne roztrząsanie życia wewnętrznego. Skutkuje to zazwyczaj nieprzepracowanymi emocjami, poczuciem pustki, próbami zapełnienia jej imprezami, szybkim seksem. Kończy się to m. in. bezsennością i depresją. Aby przejść przez rozstanie z głową, warto trzymać się poniższych wskazówek:

